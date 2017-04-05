"Локомотив" – в финале Кубка России

"Локомотив" на своем поле одолел "Уфу" (1:0) в полуфинале Кубка России. Автором единственного гола стал Мануэл Фернандеш. Другой финалист турнира определится завтра во встрече "Урала" и "Рубина". Напомним, что решающий матч Кубка состоится 2 мая в Сочи.
Кубок России
1/2 финала
"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 1:0 (1:0)
Гол: Фернандеш, 44.
"Локомотив": Гильерме, Маргасов, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Игнатьев (В.Денисов, 76), И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук, Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71).
"Уфа": Беленов, Стоцкий (Кротов, 83), Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Никитин, Йокич, Пауревич, Карп, Ванек, Сысуев (Обляков, 61), Фатаи.
Предупреждения: Ванек, 48. Стоцкий, 51. Аликин, 53. Маргасов, 57. Йокич, 88. Пауревич, 90+2. Гильерме, 90+2.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Веретешкин (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
5 апреля. Москва. Стадион "Локомотив".
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official #НашФутбол #КубокРоссии. 1/2 финала. #ЛокоУфа 1:0 44' Мануэл Фернандеш pic.twitter.com/UKtBgZwPlp– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 апреля 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/
Айртон)
Казалось бы для Уфы матч года.)) Ан нет, матч года впереди!)) Заоблачные премиальные, плюс Семак перед хозяевами из газпрёма выслуживаться будет.))
21:52
Странник-777
Беленов пенку пустил... Пенсию себе зарабатывает?
21:45
Slim Taller
Семак двумя поражениями растерял весь багаж предшественника.Теперь можно ему и сборную доверить.
21:38
Thomas_Boy
На багаже Ольги Юрьевны.
21:35
GoaLapagos
МЯСОЕДЫ ЕЩЁ Б МИНУТ 9 ТОЧНО ИГРАЛИ ЕС Б НЕ ЗАБИЛИ
21:34
Borhes
Уфа - вато-кат! Антифутбол.
21:29
zoostation
Жданчик!
21:29
Vedi
ЦСКА - добавили 2 минуты , там КС поджимать начали , Спартаку 6 минут - надо чемпионами становиться , Локомотив сегодня 3 минуты , все замены , жёлтые карточки , носилки два раза на поле ...
21:26