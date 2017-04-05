"Локомотив" – в финале Кубка России

"Локомотив" на своем поле одолел "Уфу" (1:0) в полуфинале Кубка России. Автором единственного гола стал Мануэл Фернандеш. Другой финалист турнира определится завтра во встрече "Урала" и "Рубина". Напомним, что решающий матч Кубка состоится 2 мая в Сочи.

Кубок России

1/2 финала

"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 1:0 (1:0)

Гол: Фернандеш, 44.

"Локомотив": Гильерме, Маргасов, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Игнатьев (В.Денисов, 76), И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук, Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71).

"Уфа": Беленов, Стоцкий (Кротов, 83), Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Никитин, Йокич, Пауревич, Карп, Ванек, Сысуев (Обляков, 61), Фатаи.

Предупреждения: Ванек, 48. Стоцкий, 51. Аликин, 53. Маргасов, 57. Йокич, 88. Пауревич, 90+2. Гильерме, 90+2.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Веретешкин (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

5 апреля. Москва. Стадион "Локомотив".

"Локомотив" - "Уфа"