21:20 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Локомотив" – в финале Кубка России

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Уфа" - 1:0. Железнодорожники - в финале Кубка России! Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Уфа" - 1:0. Железнодорожники - в финале Кубка России! Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Локомотив" на своем поле одолел "Уфу" (1:0) в полуфинале Кубка России. Автором единственного гола стал Мануэл Фернандеш. Другой финалист турнира определится завтра во встрече "Урала" и "Рубина". Напомним, что решающий матч Кубка состоится 2 мая в Сочи.

Кубок России

1/2 финала

"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 1:0 (1:0)

Гол: Фернандеш, 44.

"Локомотив": Гильерме, Маргасов, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Игнатьев (В.Денисов, 76), И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук, Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71).

"Уфа": Беленов, Стоцкий (Кротов, 83), Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Никитин, Йокич, Пауревич, Карп, Ванек, Сысуев (Обляков, 61), Фатаи.

Предупреждения: Ванек, 48. Стоцкий, 51. Аликин, 53. Маргасов, 57. Йокич, 88. Пауревич, 90+2. Гильерме, 90+2.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Веретешкин (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

5 апреля. Москва. Стадион "Локомотив".

"Локомотив" - "Уфа"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Айртон)

Казалось бы для Уфы матч года.)) Ан нет, матч года впереди!)) Заоблачные премиальные, плюс Семак перед хозяевами из газпрёма выслуживаться будет.))

21:52

Странник-777

Беленов пенку пустил... Пенсию себе зарабатывает?

21:45

Slim Taller

Семак двумя поражениями растерял весь багаж предшественника.Теперь можно ему и сборную доверить.

21:38

Thomas_Boy

На багаже Ольги Юрьевны.

21:35

GoaLapagos

МЯСОЕДЫ ЕЩЁ Б МИНУТ 9 ТОЧНО ИГРАЛИ ЕС Б НЕ ЗАБИЛИ

21:34

Borhes

Уфа - вато-кат! Антифутбол.

21:29

zoostation

Жданчик!

21:29

Vedi

ЦСКА - добавили 2 минуты , там КС поджимать начали , Спартаку 6 минут - надо чемпионами становиться , Локомотив сегодня 3 минуты , все замены , жёлтые карточки , носилки два раза на поле ...

21:26

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