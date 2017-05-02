"Локомотив" сыграет в зеленой форме, "Урал" – в оранжевой в финале Кубка России

"Локомотив" и "Урал" определились с формой, в которой сыграют в финале Кубка России. Команда Юрия Семина, которая считается номинальным хозяином этого матча, сыграет в зеленой форме. "Урал" – будет в оранжевых цветах.

Напомним, что финал Кубка России состоится сегодня в Сочи на стадионе "Фишт". Начало – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".