"Локомотив" – "Рубин": Ротенберг покинул поле на носилках, Подберезкин попросил замену

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг получил травму колена и покинул поле на носилках в первом матче четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Рубина".
На 13-й минуте встречи Ротенберг неудачно наступил на ногу и покинул поле. Вместо него в игру вступил нападающий Рифат Жемалетдинов.
Спустя семь минут вынужденная замена состоялась у "Рубина". Полузащитник гостей Вячеслав Подберезкин получил повреждение. Его поменял форвард Дмитрий Полоз.
"Локомотив" – "Рубин": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).
Загрузка...