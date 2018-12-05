"Локомотив" – "Рубин": Ротенберг покинул поле на носилках, Подберезкин попросил замену

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг получил травму колена и покинул поле на носилках в первом матче четвертьфинала Олимп-Кубка России​ против "Рубина".

На 13-й минуте встречи Ротенберг неудачно наступил на ногу и покинул поле. Вместо него в игру вступил нападающий Рифат Жемалетдинов.

Спустя семь минут вынужденная замена состоялась у "Рубина". Полузащитник гостей Вячеслав Подберезкин получил повреждение. Его поменял форвард Дмитрий Полоз.

"Локомотив" – "Рубин": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).