"Локомотив" - "Рубин": кубковый матч начнется с минуты молчания в память о Ломакине

Первый матч четвертьфинала Олимп-Кубка России "Локомотива" с "Рубином" начнется с минуты молчания в память о 18-летнем футболисте "железнодорожников" Алексее Ломакине, сообщает ТАСС.

– Футболисты "Локомотива" выйдут на матч Кубка России в траурных повязках и без музыкального сопровождения, – приводит слова пресс-службы московского клуба ТАСС.

Ранее, как стало известно "СЭ", причиной смерти Ломакина, по предварительным данным, могло стать переохлаждение. Парень был обнаружен на улице.

"Локомотив" – "Рубин": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).