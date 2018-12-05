"Локомотив" – "Рубин": Чорлука открыл счет в матче

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука открыл счет в первом матче четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Рубина". 32-летний хорватский капитан московского клуба отличился на 54-й минуте встречи.

Хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш подал на форварда Эдера, у того пробить на дальней штанге не получилось, но мяч от защитников отлетел на ногу Чорлуке, и тот вогнал его в сетку ворот "Рубина".

"Локомотив" – "Рубин": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).