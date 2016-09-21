"Локомотив" разгромил "Химки" и вышел в 1/8 финала Кубка России

"Локомотив" в 1/16 финала Кубка России разгромил "Химки" со счетом 3:0. Голы забили Алан Касаев, Игорь Чернышов и Игорь Портнягин. Для последнего этот мяч стал первым в составе железнодорожников. В 1/8 финала подопечные Юрия Семина сыграют с победителем матча "Шинник" - "Крылья Советов".
Кубок России
1/16 финала
"Химки" - "Локомотив" (Москва) - 0:3 (0:1)
Голы: Касаев, 44 (0:1). Чернышов, 53 - в свои ворота (0:2). Портнягин, 63 (0:3).
"Химки": Цицилин, Лапин, Шумских, Чернышов, Малания (Мостовой, 60), Заика, Тюнин, Петрусев, Казаев (Галешич, 68), Губерац (Гащенков, 54), Сикорски.
"Локомотив": Абаев, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Янбаев, Самедов (Портнягин, 57), Ндинга, Баринов, Миранчук (Коломейцев, 46), Касаев (Денисов, 69), Хенти.
Предупреждения: Тюнин, 18. Казаев, 22. Лапин, 74. Чернышов, 77. Игнатьев, 87.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
21 сентября. Химки. Стадион "Родина".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/
crazysun78
все остряки выдохлись на ветках парно и непарно-копытных... ))) ну да, тут ниче интересного...
22:08