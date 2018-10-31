"Локомотив" показал фильм ужасов со счастливом концом. Не для "Енисея"

"Локомотив" в официальном Твиттере опубликовал эффектный видеоролик - ответ "Енисею". Красноярцы приехали в Москву на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Локо" с тыквой в честь Хэллоуина. Они фотографировались с ней в разных местах, включая стадион и аэропорт.

"Локомотив" снял ролик, на котором вырезал свою тыкву, а в конце показал итоговый счет матча против "Енисея" - 4:1.