23:20 31 октября | Футбол — Олимп - Кубок России

"Локомотив" показал фильм ужасов со счастливом концом. Не для "Енисея"

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"Локомотив" в официальном Твиттере опубликовал эффектный видеоролик - ответ "Енисею". Красноярцы приехали в Москву на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Локо" с тыквой в честь Хэллоуина. Они фотографировались с ней в разных местах, включая стадион и аэропорт.

"Локомотив" снял ролик, на котором вырезал свою тыкву, а в конце показал итоговый счет матча против "Енисея" - 4:1.

Локомотив - Енисей

 

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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