"Локомотив" победил "Рубин" в первом матче четвертьфинала Кубка

"Локомотив" одержал победу в первом матче четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Рубина" со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил защитник московской команды Ведран Чорлука на 54-й минуте.

Хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш подал на форварда Эдера с угловой отметки. 30-летний форвард не смог точно пробить по воротам, но мяч от защитников отлетел на ногу Чорлуке, и тот вогнал его в сетку ворот "Рубина".

Ответная встреча в рамках четвертьфинала пройдет 23 февраля в Казани.

Олимп - Кубок России

1/4 финала

"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 1:0 (0:0)

Гол: Чорлука, 54.

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Ротенберг (Жемалетдинов, 16), Тарасов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 46), Фернандеш (Денисов, 89), Лысов, Эдер.

"Рубин" (Казань): Бабурин, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Подберезкин (Полоз, 20), Могилевец, Байрамян, Азмун.

Предупреждение: Сесар Навас, 45+3.

Судьи: Волошин (Смоленск). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

05 декабря. Москва. Стадион "РЖД Арена".