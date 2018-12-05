"Локомотив" победил "Рубин" в первом матче четвертьфинала Кубка

"Локомотив" одержал победу в первом матче четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Рубина" со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил защитник московской команды Ведран Чорлука на 54-й минуте.
Хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш подал на форварда Эдера с угловой отметки. 30-летний форвард не смог точно пробить по воротам, но мяч от защитников отлетел на ногу Чорлуке, и тот вогнал его в сетку ворот "Рубина".
Ответная встреча в рамках четвертьфинала пройдет 23 февраля в Казани.
Олимп - Кубок России
1/4 финала
"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 1:0 (0:0)
Гол: Чорлука, 54.
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Ротенберг (Жемалетдинов, 16), Тарасов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 46), Фернандеш (Денисов, 89), Лысов, Эдер.
"Рубин" (Казань): Бабурин, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Подберезкин (Полоз, 20), Могилевец, Байрамян, Азмун.
Предупреждение: Сесар Навас, 45+3.
Судьи: Волошин (Смоленск). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).
05 декабря. Москва. Стадион "РЖД Арена".