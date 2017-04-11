"Локомотив" - болельщикам: "Мы о вас позаботимся и не бросим!"

"Локомотив" обратился к болельщикам с просьбой не волноваться о возможном переносе финального матча Кубка России против "Урала" на 4 мая. Железнодорожники пообещали возместить болельщикам все возможные расходы, в случае утверждения новой даты встречи. Напомним, финальный матч Кубка России первоначально был перенесен с 29 на 2 мая, а теперь может быть сдвинут на 4 или 8 мая.

"Друзья! Мы понимаем, что возможный перенос даты финального матча за Кубок России в Сочи может вызвать определенные неудобства. Мы обязуемся возместить все возможные расходы, в случае утверждения новой даты матча – подробная инструкция на этот счет появится завтра.

Как бы ни развивалась ситуация, мы о вас позаботимся и не бросим", – говорится в сообщении на странице "Локомотива" в Инстаграме.