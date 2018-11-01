"Локомотив": 10 воспитанников академии "железнодорожников" в заявке на матч с "Енисеем". Знаете их всех?

В заявку "Локомотива" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Енисея" (4:1) были включены 10 воспитанников академии московского клуба. "Железнодорожники" опубликовали в Инстаграме коллаж с футболистами, которые попали в заявку на игру с красноярской командой.

На фотографии представлены воспитанники "Локомотива": вратарь - Антон Конченков, защитники - Михаил Лысов, Иван Лапшов, полузащитники - Антон и Алексей Миранчуки, Дмитрий Баринов, Алексей Миронов, Даниил Куликов, нападающие - Рифат Жемалетдинов, Роман Тугарев.

- Вчера на "РЖД Арене" состоялось историческое событие – в заявку команды были включены сразу десять воспитанников Академии "Локомотива", - написали "железнодорожники" в Инстаграме. - Трое ребят еще в начале сезона играли в составе "Локомотива-Казанка", а Алексей Миронов в молодежке "Локомотива". Мы уверены, что это только начало!