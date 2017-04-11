"Локо" готов компенсировать болельщикам материальные потери от переноса финала Кубка России

В "Локомотиве" готовы компенсировать болельщикам финансовые потери в связи с возможным переносом финального матча Кубка России против "Урала". Об этом "СЭ" рассказал руководитель департамента по связям с общественностью железнодорожников Андрей Бодров.

– Действительно, возможность переноса даты проведения финала Кубка России сейчас обсуждается организаторами турнира, – отметил Бодров. – Главный тренер нашей команды Юрий Сёмин выразил недовольство по поводу существующего календаря, и его реакция понятна – режим матчей перед финалом сверхнасыщенный.

Если перенос по срокам состоится, то мы предпримем соответствующие меры, чтобы защитить интересы наших болельщиков, которые уже понесли расходы в связи с поездкой в Сочи. Подразумевается компенсация. Сделаем всё, чтобы свести к минимуму негативные последствия возможного решения.

Напомним, финальный матч Кубка России первоначально был перенесен с 29 на 2 мая, а теперь может быть сдвинут на 4 или 8 мая. (Сергей ЕГОРОВ)