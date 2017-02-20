Левников рассудит "Урал" и "Краснодар" в Кубке России

Пресс-служба РФС объявила о назначении арбитров и инспекторов на матчи 1/4 финала Кубка России. Отметим, что встречу между "Уралом" и "Краснодаром" обслужит арбитр Кирилл Левников.

28 февраля (вторник)

"Урал" – "Краснодар": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Тимур Арсланбеков (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

1 марта (среда)

"Локомотив" – "Тосно": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Уфа" – "Анжи": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Рубин" – "Сибирь": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).