Левников обслужит матч "Черноморец" - "Спартак", Сухой рассудит "Волгарь" и "Зенит"

Стали известны имена арбитров, которые обслужат встречи 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России. В частности, матч между "Черноморцем" и "Спартаком" будет судить Кирилл Левников из Санкт-Петербурга, а встречу "Волгарь" - "Зенит" обслужит Алексей Сухой из Люберец.

25 сентября (вторник)

"Нефтехимик" - "Урал": судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

"Динамо-Барнаул" - "Оренбург": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Максим Ковалев (Реутов); инспектор - Алексей Спирин (Москва).

26 сентября (среда)

"Балтика" - "Локомотив": судья - Алексей Амелин (Тула); ассистенты судьи - Кирилл Большаков (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Луки-Энергия" - "Енисей": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

"Торпедо" - "Динамо-Москва": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

"Химки" - "Рубин": судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Варанцо Петросян (Ростов); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

"Волгарь" - "Зенит": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Александр Богданов (Верея), Валентин Мурашов (Москва); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

"Сызрань" - "Ростов": судья - Иван Сараев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Колосков (Уфа), Ринат Деушев (Москва); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

"Черноморец" - "Спартак": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

"Чайка" - "Анжи": судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи - Вячеслав Бочков (Сочи), Андрей Гурбанов (Краснодар); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

"Нижний Новгород" - "Уфа": судья - Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Алексей Линкин (Воронеж), Дмитрий Серебряков (Химки); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

"Сахалин" - "Арсенал": судья - Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи - Александр Приходько (Москва), Денис Березнов (Москва); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

"СКА-Хабаровск" - "Ахмат": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Глот (Ярославль); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

27 сентября (четверг)

"Авангард" - "Краснодар": судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Арам Петросян (Бронницы), Илья Елеференко (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

"Тамбов" - "Крылья Советов": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Артур Зайнагутдинов (Уфа), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

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