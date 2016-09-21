Леонид Слуцкий: "Поражение не может быть к лучшему. Мы расстроены"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Енисея" (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России посетовал на реализацию голевых моментов. По словам наставника, он расстроен результатом.

– Мы понимали, что игра будет обоюдоострая, потому что "Енисей" играл дома, а вариант в обороне, который у нас был, предполагал, что будут огрехи. Считаю, что все решила, как счет стал 1:1, реализация моментов. К сожалению для нас, этот момент реализовали хозяева, с чем я их поздравляю, желаю дальнейших удач в чемпионате и Кубке страны.

– Может, это к лучшему, учитывая чемпионат и Лигу чемпионов?

– Ну как к лучшему? Мы же приехали играть, поэтому поражение не может быть к лучшему, тогда можно было не лететь. Безусловно, мы расстроены. Не взяли большую группу игроков, понимая наш сложный график. Это ни в коем случае не умаляет заслуг "Енисея". Мы привезли тот вариант состава, который должен был показывать футбол и обеспечивать положительный результат.

– Атмосфера на стадионе понравилась?

– Скажем так, трибуны несколько удалены от поля за счет беговых дорожек, поэтому поддержка была бы сильнее, если бы они были ближе. В любом случае, болельщики большие молодцы. Всегда приятно играть, когда есть поддержка болельщиков, не важно, за кого они болеют. (Дмитрий УСКОВ)