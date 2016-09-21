Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Енисея" (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России посетовал на реализацию голевых моментов. По словам наставника, он расстроен результатом.
– Мы понимали, что игра будет обоюдоострая, потому что "Енисей" играл дома, а вариант в обороне, который у нас был, предполагал, что будут огрехи. Считаю, что все решила, как счет стал 1:1, реализация моментов. К сожалению для нас, этот момент реализовали хозяева, с чем я их поздравляю, желаю дальнейших удач в чемпионате и Кубке страны.
– Может, это к лучшему, учитывая чемпионат и Лигу чемпионов?
– Ну как к лучшему? Мы же приехали играть, поэтому поражение не может быть к лучшему, тогда можно было не лететь. Безусловно, мы расстроены. Не взяли большую группу игроков, понимая наш сложный график. Это ни в коем случае не умаляет заслуг "Енисея". Мы привезли тот вариант состава, который должен был показывать футбол и обеспечивать положительный результат.
– Атмосфера на стадионе понравилась?
– Скажем так, трибуны несколько удалены от поля за счет беговых дорожек, поэтому поддержка была бы сильнее, если бы они были ближе. В любом случае, болельщики большие молодцы. Всегда приятно играть, когда есть поддержка болельщиков, не важно, за кого они болеют. (Дмитрий УСКОВ)
shpasic
ой, а я тут цитату из Слуцкого оставлял, а её убрали)
17:57
Platinum1991
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ: "ПОРАЖЕНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ К ЛУЧШЕМУ. МЫ РАССТРОЕНЫ???" А что Слуцкий хотел с этим резервным составом! ЦСКА ПРОИГРАЛ "ЕНИСЕЮ" В КУБКЕ РОССИИ, потому что Слуцкий, из рук вон ПЛОХО, подготовил команду ЦСКА к этому матчу! Как готовились, так и ПРОИГРАЛИ!!! Енисей выставил сильнейший состав и сделал упор на контратаки. План на игру Енисей выполнил, а игроки ЦСКА НЕТ! И вот вам результат! ЦСКА проиграл по всем СТАТЬЯМ, а Енисей ПРАЗДНУЕТ победу и проходит дальше!!! Плохо у ЦСКА получилась командная игра. Резервный состав был НЕ СЫГРАН и он не смог показать осмысленную игру в атаке и в защите. В этом и состоит ошибка Слуцкого, что он на резервном составе хотел пройти Енисей и малыми силами победить! А Енисей победил за счёт САМООТДАЧИ и концентрации. В последнее время Слуцкий совершает много дурацких ошибок! Вот и на Енисее ПОГОРЕЛ и БЕЗДАРНО проиграл!!! Поздравляем Енисей с этой исторической победой над ЦСКА! Молодцы! Так играть и побеждать! Желаем ЦСКА лучше готовиться к матчам и не ФРАЕРИТЬ, как с Енисеем!
17:49
Podvodnik
О каких моментах ты говоришь? Опять в космосе. Если бы в матче все моменты были реализованы, то счёт был бы 6-2 в пользу Енисея. Тебе не стыдно за этот состав и эту игру? Гинеру стыдно, но денег нет.
17:47