Леонид Рапопорт: "Такое ощущение, что "Урал" обокрали"

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт подтвердил "СЭ", что поле стадиона "СКБ-Банк Арена" полностью готово к проведению матча 1/4 финала Кубка России между "Уралом" и "Краснодаром". По его словам, перенос матча в Краснодар – это "кража" по отношению к болельщикам футбольного клуба из столицы Среднего Урала.

– Все готово, поле в рабочем состоянии, – сказал Рапопорт. – Есть у нас и манеж, предлагали и его для проведения матча, но у нас у кого связи круче, тот и прав.

– Леонид Аронович, как такое может быть в принципе? В город приезжают различные "высокие" комиссии, дают очень хорошие оценки всем объектам ЧМ-2018, в число которых входит и "СКБ-Банк Арена", и вдруг – поле не готово. При том, что раньше к газону не было ни одного вопроса…

- Ставки слишком высоки. Это четвертьфинал Кубка России. Ну, не можем же мы всякий раз обращаться к Виталию Леонтьевичу Мутко. Планово готовились к матчу 1/4 финала, поле в нормальном состоянии… Такое ощущение, что нас обокрали. Клуб в этом важном матче останется без своих болельщиков, поклонники футбола Свердловской области не увидят интересную, важную игру. (Алексей МАКСИМОВ)

Кубковый матч "Краснодара" и "Урала" будет перенесен в Краснодар