Леонид Рапопорт: "Не понимаю вольности игроков "Локомотива". На месте Фидлера поступил бы так же"

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал "СЭ" итог финального матча Кубка России, в котором "Урал" проиграл "Локомотиву" (0:2). Также он отметил, что на месте Артема Фидлера тоже не сдержался бы и ответил кулаками сопернику, оскорбившему его мать.

- Вчера ребята показали, что у "Урала" есть команда. На протяжении всей весны они радовали своей игрой и результатами, но, к сожалению, в финале Кубка победить не удалось, - отметил Рапопорт.

- Игру омрачила драка футболистов. Ваше мнение об инциденте?

- Могу быть субъективным, но не понимаю вольности игроков "Локомотива", позволивших себе махать руками. Такого быть не должно. На действия одной команды был ответ.

- Футболисты "Урала" говорят, что Фернандеш оскорбил маму Фидлера. Вам понятна реакция Артема, который не сдержался?

- Как спортсмен и человек поступил бы так же. Когда так говорят о самом близком человеке, сдерживаться нельзя, нужно отвечать. Но как чиновник, считаю, необходимо держать себя в руках. (Сергей АСТАХОВ)