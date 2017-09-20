Леонид Кучук: "Ростов" стремился завершить матч Кубка России с "Волгарем" в основное время"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча в Кубке России с "Волгарем" (2:0) рассказал о том, что при подготовке к игре просматривались несколько встреч соперника. Следующий соперник дончан определится в поединке"Амкара" и "Факела", который состоится завтра.

- Мы изучали не одну, а несколько встреч соперника, - цитирует пресс-служба клуба Кучука. - Всегда происходит анализ состава, матчей, мы смотрим, как происходят замены по позициям, как соперник строит свою игру. Все это изучается, это масштабная работа. Благодарен ребятам за то, что они с уважением отнеслись к сопернику. "Волгарь" – быстрая, шустрая команда. Постарались сделать сегодня так, чтобы не было дополнительного времени.

Нужно двигаться от матча к матчу. Как говорится, в гору нужно подниматься постепенно и уверенно. Главное – не витать в облаках, а спокойно выполнять свою работу.