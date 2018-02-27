Леонид Федун: "Никому бы не советовал играть в футбол при "минус 18"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал обстоятельства проведения матча 1/4 финала Кубка России, в котором красно-белые встретятся с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится в среду, начало – в 17.30 по московскому времени.
– Как играть в таких условиях и что предпринимали, чтобы перенести матч?
– Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в "минус 18", как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент.
– В интервью "СЭ" в прошлом году вы предлагали проводить такие матчи на стадионах ЧМ-2018 и использовать принцип климатического календаря. Почему бы сейчас не сыграть все четвертьфиналы в Сочи, где комфортные "плюс 15"?
– Сейчас уже бесполезно говорить. Мы и предлагали сыграть в Сочи, все оплатить – только ради того, чтобы был футбол, а не то, что будет в среду в Самаре. (Сергей ЕГОРОВ)
Наиль Измайлов: "Спартак" предложил сыграть с "Крыльями" в Москве, Сочи или Краснодаре" //
Гендиректор "Крыльев" - о предложении "Спартака": "Это ультиматум или что?" //
Дмитрий Шляхтин: "Перенос матча в другой город? А что мы скажем 5 тысячам болельщиков "Спартака"?" //
Андрей Будогосский: "Есть рекомендация при ниже минус 15 не играть"
sergey636
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://abrevia.me/nanoplenka и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
03:24
SP2
Очередную склоку Спартак открывает? Ну дело-то привычное. "Бедные" футболисты. А лыжники, биатлонисты - тем можно при минус 15 бегать. А эти то чего боятся? Что от стояния и игры пешком замерзнут?
02:03
совва
Митяй Антибомж ЦСКА и Локомотив слетали в Хабаровск в ноябре и не ныли... теперь Гинер во Францию слетает, Миллер в Германию... а ваш пущай в Самаре отдыхает))
01:40
майор99
Интересно, если бы играл не Спартак, сколько внимания бы уделили в газете минусовой температуре? Одну заметку петитом в "подвале"?
01:17
ustin007
Играть в такую погоду нельзя игру нужно перенести в Сочи!!!
00:57
Митяй Антибомж
Гинера и Фурсенко необходимо в приказном порядке доставить на трибуну, на самые холодные места. Пусть на своей шкуре прочухают негодяи, что такое осень-весна.
00:05
ABC13
Honest Spartak Вносится норма в регламент: если меньше -10, играем на резервном поле ///Давно пора, можно даже ниже -5. Кстати, в Англии, где зимнего перерыва нет, давно так делают, причем во всех лигах: у инспектора есть право отменить матч по погодным условиям - и на замерзших полях не играет никто.
23:59 27 февраля
Honest Spartak
Тарасено === Странный вопрос. 27 февраля в Самаре могло быть и плюс 1, например. А решается очень просто. Вносится норма в регламент: если меньше -10, играем на резервном поле. А резервное поле в Краснодаре или сочи. Всего делов.
23:51 27 февраля
hattabych
В жаркую погоду в каждом тайме делают перерыв, чтобы футболисты могли остыть и попить водички, а в мороз будет перерыв на горячий чай?
23:44 27 февраля
hattabych
В РФС сидят чиновники - дуболомы. Кто мешал перенести четыре игры Кубка на на одну-две недели вперед? Это не чемпионат, интересы других команд не затрагиваются и погода вполне приемлемая будет.
23:41 27 февраля
elisei
Летом в июне и июле в России в футбол не играют, так как не положено по европейским меркам. В декабре и феврале по европейским меркам в России самая футбольная погода -20, зато не жарко. Но самое интересное завтра будет происходить в Питере, где на народные деньги построили крытый футбольный стадион, который с недавнего времени передали для обслуживания государственной корпорации Газпром, итак завтра в Питере на запасном поле стадиона Петровский будут играть Тосно и Луч из Владивостока, а зрители которые придут на этот матч будут мерзнуть при -20. Возникает вопрос: "Зачем строили Крытый футбольный стадион в Питере. Может быть для того, чтобы Миллер не мерз на матчах Зенита?", "И зачем вообще проводят ЧМ2018 в России? Ведь о популяризации футбола РФС и минспорт вообще не думает, это прекрасно видно по февральским матчам н кубок России". "И вообще для кого проводятся футбольные соревнования в России - для Мутко и его команды?"
23:39 27 февраля
ABC13
Календарь игр - не закон природы, который поменять нельзя. С головой дружить надо и переносить матчи, если погода не позволяет. Сегодня уже показали мастер-классы по пробитию пенальти.
23:32 27 февраля
Тарасено
А чего раньше то молчал г-н Федун? Или расписание стало откровением?
23:28 27 февраля
lamberjack
так звездная молодежь...лучшая школа в россии...или я что-то перепутал в цитировании
23:24 27 февраля
морпех
LokoDemon Уж на что Пердуна не воспринимаю как адеквата, но тут он прав. Это не футбол. Даже в НХЛ хоккей отменяют, зимнюю классику ниже минус 15. Дурдом. 22:31//////Так может в Москве играть - при минус 20?Или вообще половину туров - исключительно в Сочах?(правда,если не будет ураганов и штормов)...Правда,ещё можно оставить 5 - 6 команд,прописать их в Краснодаре и в Сочи...и играть с Мая по Август!))...В конце концов,ну понятно же,что в Феврале уж точно не Май месяц будет!Нафига тогда вообще составлять такой календарь?
23:19 27 февраля
ABC13
Да, умом Россию не понять ... В декабре при плюсе и без снега не играем - зимний перерыв, в феврале -20 и снега по уши - зима типа кончилась. здравый смысл отдыхает
23:17 27 февраля
Роман72
Новость про Спартак! Все питерские одноклеточные повылазели!
23:05 27 февраля
акробат
а если и переносить, то надо в Питер под крышу, чтоб хрюшки чувствовали себя не в своей тарелке)))
23:00 27 февраля
Markonie
Не хватало еще покалечить пол состава перед игрой с Локо.
22:55 27 февраля
Filin63
В Москве одни нытики. Привыкли в тапках по асфальту гулять зимой. Как 10 сантиметров снега выпало и минус 15 все, апокалипсис! Позорники! Фуууу! Завтра вас крылья обуют как в 2016.
22:40 27 февраля
Бармалей3000
Где крыша Федун, Зенит в Тепле играет.....?
22:37 27 февраля
itiv
Когда же в России найдутся мозги?
22:34 27 февраля
LokoDemon
Уж на что Пердуна не воспринимаю как адеквата, но тут он прав. Это не футбол. Даже в НХЛ хоккей отменяют, зимнюю классику ниже минус 15. Дурдом.
22:31 27 февраля
Brother Beyond
Какой футбол зрители увидят в такую погоду - показали две сегодняшние встречи. Унылые нули на табло - самый красноречивый результат. Понятно, почему Крылья отказались от Сочи - только на морозе у них есть шанс сыграть со Спартаком на равных. Но Спартак всё равно обязан их проходить в любую погоду. Назло "доброжелателям" с этой ветки.
22:28 27 февраля
ЗЮК~
Filin63,тутка,а как ты скулила...
22:22 27 февраля
credit500
Ulan3, он может и не играл, да вот только он клубом владеет и вкладывает в него деньги сумасшедшие. А ты кто такой и право какое имеешь говорить что-то о Федуне? Он тебя купить может с потрохами, воитель с дивана.
22:16 27 февраля
Filin63
Помнится спартак в 2016 осенью тоже скулил, и все помннят как кончил. ( кс- спартак 4-0 ).
22:11 27 февраля
Filin63
Федун, а раньше когда дату знал ты думал в Самаре в феврале как в Ташкенте будет. Хватит ныть. Или играйте или покажите какие вы принципиальные и не выходите на матч.
22:10 27 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Федунян недоволен. Значит правильно, что игра будет в такую отличную футбольную погоду. Крылья уперед!
22:07 27 февраля
Мастер_Шифу
Vladi1313 Пусть Крылья играют. На новеньком стадионе, команда Премьер Лиги....уверен в сентябре стадион будет битком, красота.
21:59 27 февраля