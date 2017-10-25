Леонид Федун: "Было бы странно ждать другого результата"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 1/8 финала Кубка России против нальчикского "Спартака" (5:2) отметил, что было бы странно ожидать другого результата. Также он прокомментировал информацию о том, что "Севилья" отказывается продавать билеты россиянам даже на центральные сектора на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

– Как мне игра? Ну, так... чуть-чуть сложнее, чем ожидали.

– Кутепов забил первый гол за "Спартак"...

– Я поздравил его! Здорово.

– Счет отразил соотношение сил?

– Раз он такой, значит, отражает. Но все-таки играла вторая лига с высшей, было странно ждать другого результата. Но Нальчик – тоже молодцы, бились.

– "Спартак" снова забил пять голов в течение недели. Приятно видеть такую атаку?

– Но есть и два пропущенных. А это очень плохо.

– "Севилья" отказывается продавать билеты россиянам даже на центральные сектора. Не считаете, что это нарушение прав?

– Есть указание УЕФА. К сожалению, тот идиот, который запустил ракету в судью в Мариборе, – ему и надо сказать спасибо.

– Мельгарехо сегодня забил два... как вам его игра в последнее время?

– Парень оживает. Оживает.

– Порадовал вас сегодня наверняка и Денис Давыдов.

– Лучшим был Мельгарехо! Но Денис мне тоже сегодня понравился.