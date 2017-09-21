Леандро Паредес: "Над полем стадиона "Санкт-Петербург" стоит поработать"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) заявил, что удаление защитника Михи Мевли полностью изменило ход встречи. Аргентинец выразил радость в связи со своим вторым голом за питерцев.

– Показалось, что "Зенит" не был готов к тому, что "Динамо" окажет такое сопротивление. Что произошло?

– Все осложнилось после удаления нашего игрока. Оно полностью перевернуло игру, потому что мы рассчитывали действовать одним образом, а пришлось играть совсем иначе.

– Как вам поле? Оно выглядит хуже, чем прежде.

– Да, на нем было много песка, над ним стоит поработать.

– Есть разница – играть с открытой крышей и с закрытой?

– Не почувствовал никакой разницы.

– Поздравляем с вашим вторым мячом за "Зенит".

– Да, я очень рад, но, к сожалению, этот гол не принес команде победу, так что нужно продолжать работать. (Егор БЫЧКОВ)

Все голы матча "Динамо" СПб – "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"