Леандро Паредес: "Над полем стадиона "Санкт-Петербург" стоит поработать"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) заявил, что удаление защитника Михи Мевли полностью изменило ход встречи. Аргентинец выразил радость в связи со своим вторым голом за питерцев.
– Показалось, что "Зенит" не был готов к тому, что "Динамо" окажет такое сопротивление. Что произошло?
– Все осложнилось после удаления нашего игрока. Оно полностью перевернуло игру, потому что мы рассчитывали действовать одним образом, а пришлось играть совсем иначе.
– Как вам поле? Оно выглядит хуже, чем прежде.
– Да, на нем было много песка, над ним стоит поработать.
– Есть разница – играть с открытой крышей и с закрытой?
– Не почувствовал никакой разницы.
– Поздравляем с вашим вторым мячом за "Зенит".
– Да, я очень рад, но, к сожалению, этот гол не принес команде победу, так что нужно продолжать работать. (Егор БЫЧКОВ)
Все голы матча "Динамо" СПб – "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"