Кузьмин из-за травмы не смог доиграть матч с "Оренбургом"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин не смог доиграть матч 1/16 финала Кубка России против "Оренбурга" из-за травмы, полученной на 48-й минуте игры. Игрок обороны казанской команды столкнулся головой с защитником соперников Дмитрием Андреевым.

Кузьмин покинул поле в сопровождении медицинского штаба "Рубина". Вместо него на поле появился Мориц Бауэр.

48 Олег Кузьмин оказался на газоне после столкновения с Андреевым на втором этаже. Бригада врачей появилась на поле #ОренбургРубин – "Рубин" Казань (@fcrk) 20 сентября 2017 г. 52 Вынуцжденная замена у Рубина - вместо Олега Кузьмина выходит Мориц Бауэр #ОренбургРубин - 0:1 – "Рубин" Казань (@fcrk) 20 сентября 2017 г.

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