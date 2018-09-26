Курбан Бердыев: "Удовлетворения от игры "Рубина" нет"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что его команда провела тяжелый матч против "Химок" (1:0) в рамках 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России.

- Типичная кубковая игра, которые обычно проходят тяжело. Так оно и произошло, - приводит слова Бердыева официальный сайт казанского клуба. - Удовлетворения от игры команды нет. Новый формат этого турнира накладывает определенный отпечаток. У кого скамейка длиннее, тот и имеет преимущество.

"Рубин" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России сыграет с "Динамо".

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