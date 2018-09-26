22:38 | Футбол — Олимп - Кубок России

Курбан Бердыев: "Удовлетворения от игры "Рубина" нет"

Обсудить
0

Главный тренер "Рубина"  Курбан Бердыев заявил, что его команда провела тяжелый матч против "Химок" (1:0) в рамках 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России.

Типичная кубковая игра, которые обычно проходят тяжело. Так оно и произошло, - приводит слова Бердыева официальный сайт казанского клуба. - Удовлетворения от игры команды нет. Новый формат этого турнира накладывает определенный отпечаток. У кого скамейка длиннее, тот и имеет преимущество.  

"Рубин" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России сыграет с "Динамо".

Химки - Рубин

Все об ОЛИМП-Кубке России - здесь

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/8236-kurban-berdyev-tipichnaya-kubkovaya-igra-kotorye-obychno-prohodyat-tyazhelo

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
Материалы других СМИ
Загрузка...