21:16 | Футбол — Олимп - Кубок России

Курбан Бердыев: "О "Спартаке" пока не думал"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы над "Динамо" (1:0) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России отметил, что не держал в голове ближайшую встречу против "Спартака" в чемпионате.

- Типичная тяжелая кубковая игра. Хорошо, что победили, - сказал Бердыев.

- С чем связана замена Могилевца в перерыве?

- С его игрой. Старания было много, но делал не то, что нужно.

- Не было ли мысли поберечь лидеров перед игрой со "Спартаком"?

- Нет. Времени до "Спартака" достаточно.

- Как вы будете готовиться к "Спартаку", ведь непонятно в какой футбол будет играть команда Рианчо?

-  "Спартак" - есть "Спартак". Важная игра. Но о ней мы пока не думали.(Артур Еникеев)

Рубин - Динамо

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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