Кубок России будет выставлен около "Волгоград Арены" перед финалом

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сказал, что с 6 по 8 мая пройдет тур Кубка России по Волгоградской области. Перед финалом турнира трофей будет выставлен рядом с "Волгоград Ареной".

- Тур кубка по Волгоградской области будет проходить с 6 по 8 мая, он посетит все футбольные города региона, - цитирует ТАСС Куликова. - Там много детей увлекаются спортом, в футбол играют в каждом дворе, а финал Кубка России станет кульминацией этого праздника. 8 мая трофей привезут к трехтысячному стадиону "Зенит" и выставят перед матчем юношеских сборных России и Германии. В день финала кубок будет выставлен перед "Волгоград-Ареной".

Напомним, финал Кубка России, в котором встретятся "Тосно" и "Авангард", состоится 9 мая в Волгограде. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.