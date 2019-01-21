Кубковый матч "Ростов" – "Краснодар" состоится 24 февраля

По информации "СЭ", ответный матч четвертьфинала Олимп-Кубка России "Ростов" – "Краснодар" состоится 24 февраля.

Матч был изначально поставлен на эту дату совместной комиссией РФС и лиг, однако затем клубы получили письмо от главы департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова – о возможном переносе игры.

"Ростов" возмутился переносом (аргументация – старт продажи билетов и перенос игры на будний день с выходного), "Краснодар" ратовал за перенос (аргументация – недовосстановление после игры Лиги Европы с "Байером").

В итоге сегодня состоялось повторное заседание комиссии, которая решила – матч будет проведен в первоначально намеченный день, 24 февраля. (Сергей Егоров)