"Кубковые рельсы прокладываем дальше". Геркус прокомментировал победу "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус порадовался победе своей команды в первом матче четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Рубина" (1:0).

– Хороший кубковый матч, – написал Геркус в своем Твиттере. – Сегодня "Локомотиву" было важно не пропустить – с задачей справились. Вернемся к кубковой теме в феврале. А пока порадуемся факту победы над "Рубином". Спасибо, что вы с нами, друзья! Кубковые рельсы прокладываем дальше.

Ответный матч четвертьфинала Кубка запланирован на 23 февраля 2019 года.