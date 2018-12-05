"Кубковые рельсы прокладываем дальше". Геркус прокомментировал победу "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус порадовался победе своей команды в первом матче четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Рубина" (1:0).
– Хороший кубковый матч, – написал Геркус в своем Твиттере. – Сегодня "Локомотиву" было важно не пропустить – с задачей справились. Вернемся к кубковой теме в феврале. А пока порадуемся факту победы над "Рубином". Спасибо, что вы с нами, друзья! Кубковые рельсы прокладываем дальше.
Ответный матч четвертьфинала Кубка запланирован на 23 февраля 2019 года.
Хороший кубковый матч👍🏼 Сегодня было важно не пропустить - с задачей справились. Вернёмся к кубковой теме в феврале. А пока порадуемся факту победы над "Рубином"⚽ Спасибо, что вы с нами, друзья! Кубковые рельсы прокладываем дальше🚂🚂🚂 pic.twitter.com/Rr7JqNnmns– Илья Геркус (@ilgerkus) 5 декабря 2018 г.