"Кубань" и нальчикский "Спартак" вышли в 1/16 финала Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России "Кубань" в серии пенальти одолела "Армавир", а "Черноморец" уступил нальчикскому "Спартаку".

Кубок России

1/32 финала

"Армавир" – "Кубань" (Краснодар) – 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти – 2:3

Серия пенальти: Каусаров – 0:0 (вратарь). Мирошниченко – 0:0 (вратарь). Завезен – 0:1. Жданов – 0:1 (мимо). Коновалов – 0:1 (мимо). Сафин – 1:1. Сидоров – 1:2. Синявский – 2:2. Гапон – 2:3. Соболь – 2:3 (мимо).

"Армавир": Матюша, Гаджибеков, Мирошниченко, Соболь, Кайтов, Лусикян (Клопков, 68), Бекетов, Суханов (Гиоргобиани, 68), Падерин (Сафин, 89), Мустафаев (Синявский, 100), Жданов.

"Кубань": Москаленко, Смирнов (Почтарев, 92), Гапон, Новак, Якуба (Митрохин, 30), Каусаров, Нурисов, Завезен, Коновалов, Сидоров, Журавлев.

Предупреждения: Смирнов, 79. Падерин, 88. Сафин, 95. Гаджибеков, 102. Сидоров, 117.

Судья: Смирнов (Москва).

"Спартак" (Нальчик) – "Черноморец" (Новороссийск) – 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти – 4:2

Гол у "Спартака": Тлупов, 93 (1:0).

Серия пенальти: Шахтиев – 1:0. Резников – 1:1. Абазов – 2:1. Бакай – 2:2. Михайленко – 2:2 (вратарь). Солтанов – 2:2 (вратарь). Ахриев – 3:2. Пуляев – 3:2 (мимо). Миронов – 4:2.

"Спартак": Шогенов, Абазов, Шахтиев, Муслуев, Лелюкаев, Паштов, Медников, Ахриев, Машуков, Магомадов, Гугуев.

"Черноморец": Швагирев, Солтанов, Юдин, Пуляев, Резников, Кочубей, Ридель, Петрук, Миносян, Халваши, Бояринцев.

Судья: Смирнов (Кисловодск).