Крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет открыта на матче "Динамо" - "Зенит"

Матч 1/16 финала Кубка России между санкт-петербургским "Динамо" и "Зенитом" пройдет при открытой крыше стадиона "Санкт-Петербург", сообщает Твиттер SpbRoof. Встреча состоится сегодня, начало – 20.00 по московскому времени.
Сегодня я буду открыта. #ДинамоЗенит– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 21 сентября 2017 г.
achuburov
это для того, чтобы потом не писали, что крыша опять протекла
16:47
RND
Эту муйню будут про каждый матч бомов пИсать. Прилетели бакланы, выкатилось поле, крышу загадили...
16:43