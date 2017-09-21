Уличная атлетика при поддержке Datsun
16:32 | Футбол — Кубок России

Крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет открыта на матче "Динамо" - "Зенит"

3

Матч 1/16 финала Кубка России между санкт-петербургским "Динамо" и "Зенитом" пройдет при открытой крыше стадиона "Санкт-Петербург", сообщает Твиттер SpbRoof. Встреча состоится сегодня, начало – 20.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Динамо" – "Зенит"

3
Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

achuburov

это для того, чтобы потом не писали, что крыша опять протекла

16:47

RND

Эту муйню будут про каждый матч бомов пИсать. Прилетели бакланы, выкатилось поле, крышу загадили...

16:43