"Крылья Советов" выиграли у "Тамбова". В 1/8 финала Олимп-Кубка России вышли 14 клубов РПЛ

"Крылья Советов" победили "Тамбов" в 1/16 финала Олимп-Кубка России. Победный мяч в дополнительное время провел Паул Антон. В 1/8 финала самарцы встретятся с "Краснодаром".

Таким образом, 14 из 15 клубов РПЛ пробились в следующую стадию турнира. Потерпела поражение только "Уфа", уступившая по пенальти "Нижнему Новгороду" (0:0, пенальти 3:5). ЦСКА встретится с "Тюменью" 10 октября.

Олимп - Кубок России

1/16 финала

"Тамбов" - "Крылья Советов" (Самара) - 1:2 д.в. (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кленкин, 37 (1:0). Чичерин, 73 (1:1). Антон, 95 (1:2).

"Тамбов": Смирнов, Овсиенко, Рыбин, Шляков, Чистяков, Шевчук (Чернышов, 91), Килин (Рагулькин, 106), Кленкин (Горбатюк, 115), Кашчелан, Чуперка, Себаи (Муйива, 97).

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов (Чичерин, 46), Надсон, Тигиев, Рохель, Башкиров, Чочиев (Ткачук, 67), Ланин (Антон, 85), Мияйлович, Корниленко (Зотов, 104), Канунников.

Предупреждения: Мияйлович, 29. Килин, 31. Овсиенко, 90+1. Башкиров, 93. Корниленко, 96. Горбатюк, 118.

Судьи: Волошин (Смоленск). Сейфетдинов (Казань), Зайнагутдинов (Уфа).

27 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".