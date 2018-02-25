20:53 25 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

"Крылья Советов": "Наш матч 1/4 финала Кубка России круче, чем финал Зимней Олимпиады!"

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В "Крыльях Советов" уверены, что матч их команды со "Спартаком" в 1/4 финала Кубка России круче сегодняшнего финала хоккейного турнира на Олимпиаде-2018

"Матч 1/4 финала Кубка России круче, чем финал зимней Олимпиады! На хоккейном матче Россия - Германия присутствовало 5075 болельщиков. На игру "Крылья Советов" - "Спартак" уже зарезервировано около 6000 билетов. Впереди еще три дня продаж", - говорится в сообщении в Твиттере самарского клуба.

Напомним что матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 28 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет  текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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За_Волю_к_Победе

Поле в Самаре это круто

00:51

Генерал 123

Даже пиндосы с немцами так не оскорбляли наших хоккеистов.

22:27 25 февраля

gr45

Особенно, если учесть состояние поля в Самаре, то да, круче!

22:16 25 февраля

Уткин за Спартак

И с этим не поспоришь... СПАРТАК, вперед!!!

21:03 25 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!