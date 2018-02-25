"Крылья Советов": "Наш матч 1/4 финала Кубка России круче, чем финал Зимней Олимпиады!"

В "Крыльях Советов" уверены, что матч их команды со "Спартаком" в 1/4 финала Кубка России круче сегодняшнего финала хоккейного турнира на Олимпиаде-2018.
"Матч 1/4 финала Кубка России круче, чем финал зимней Олимпиады! На хоккейном матче Россия - Германия присутствовало 5075 болельщиков. На игру "Крылья Советов" - "Спартак" уже зарезервировано около 6000 билетов. Впереди еще три дня продаж", - говорится в сообщении в Твиттере самарского клуба.
Напомним что матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 28 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч 1/4 финала Кубка России круче, чем финал Зимней Олимпиады!– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 25 февраля 2018 г.
На хоккейном матче Россия - Германия присутствовало 5075 болельщиков. На игру "Крылья Советов" - "Спартак" уже зарезервировано около 6000 билетов. Впереди еще три дня продаж.
За_Волю_к_Победе
Поле в Самаре это круто
00:51
Генерал 123
Даже пиндосы с немцами так не оскорбляли наших хоккеистов.
22:27 25 февраля
gr45
Особенно, если учесть состояние поля в Самаре, то да, круче!
22:16 25 февраля
Уткин за Спартак
И с этим не поспоришь... СПАРТАК, вперед!!!
21:03 25 февраля