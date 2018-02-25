"Крылья Советов": "Наш матч 1/4 финала Кубка России круче, чем финал Зимней Олимпиады!"

В "Крыльях Советов" уверены, что матч их команды со "Спартаком" в 1/4 финала Кубка России круче сегодняшнего финала хоккейного турнира на Олимпиаде-2018.

"Матч 1/4 финала Кубка России круче, чем финал зимней Олимпиады! На хоккейном матче Россия - Германия присутствовало 5075 болельщиков. На игру "Крылья Советов" - "Спартак" уже зарезервировано около 6000 билетов. Впереди еще три дня продаж", - говорится в сообщении в Твиттере самарского клуба.

Напомним что матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 28 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.