"Крылья Советов": "Газон и стадион были полностью готовы к матчу со "Спартаком"

"Крылья Советов" на официальном сайте дали комментарий по переносу матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака". Игра была перенесена из-за мороза. Отмечается, что самарский клуб был готов проводить игру, но "Спартак" ответил отказом.
"Стоит отметить, что все заинтересованные лица отметили достаточно хорошее состояние поля стадиона "Металлург" в настоящий момент. Газон и стадион были полностью готовы к проведению матча", - говорится в сообщении пресс-службы "Крыльев".
По информации "СЭ", игра будет перенесена на апрель.
Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live!
Пятко Ш.-Задэ
Это к какому виду спорта готов? К хоккею с мячом? Так и играйте в него, что вы в футбол лезете. Ни стадион нормальный никак построить не можете, ни даже искусственный газон положить. Три остальных 1/4 игрались на синтетике, а тут захотели в феврале убить натуральный, чтобы до начала мая трава не взошла.
20:12 28 февраля
max14195
К подледной рыбалке в такую погоду может быть готов стадион.
19:41 28 февраля
Волжская защепка
Мясное дерьмо
17:53 28 февраля
kayumy4
Вы уже Атлетику вдули на своем поле,вся страна на это смотрела,утырки так что молчите в одно место надеюсь догадываетесь в какое......
17:38 28 февраля
nik27772
халява не прокатила.............вдуем кс потом, на нормальном поле.
17:19 28 февраля
Уткин за Спартак
Стадион готов... Ну-ну. Только погода против...
17:13 28 февраля
Andru_15
ВОт пусть стадион с газоном и играют друг против друга в такой мороз!
17:13 28 февраля