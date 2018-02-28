"Крылья Советов": "Газон и стадион были полностью готовы к матчу со "Спартаком"

"Крылья Советов" на официальном сайте дали комментарий по переносу матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака". Игра была перенесена из-за мороза. Отмечается, что самарский клуб был готов проводить игру, но "Спартак" ответил отказом.

"Стоит отметить, что все заинтересованные лица отметили достаточно хорошее состояние поля стадиона "Металлург" в настоящий момент. Газон и стадион были полностью готовы к проведению матча", - говорится в сообщении пресс-службы "Крыльев".

По информации "СЭ", игра будет перенесена на апрель.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live!