17:05 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

"Крылья Советов": "Газон и стадион были полностью готовы к матчу со "Спартаком"

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"Крылья Советов" на официальном сайте дали комментарий по переносу матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака". Игра была перенесена из-за мороза. Отмечается, что самарский клуб был готов проводить игру, но "Спартак" ответил отказом. 

"Стоит отметить, что все заинтересованные лица отметили достаточно хорошее состояние поля стадиона "Металлург" в настоящий момент. Газон и стадион были полностью готовы к проведению матча", - говорится в сообщении пресс-службы "Крыльев".

По информации "СЭ", игра будет перенесена на апрель.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live! 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?15895

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Пятко Ш.-Задэ

Это к какому виду спорта готов? К хоккею с мячом? Так и играйте в него, что вы в футбол лезете. Ни стадион нормальный никак построить не можете, ни даже искусственный газон положить. Три остальных 1/4 игрались на синтетике, а тут захотели в феврале убить натуральный, чтобы до начала мая трава не взошла.

20:12 28 февраля

max14195

К подледной рыбалке в такую погоду может быть готов стадион.

19:41 28 февраля

Волжская защепка

Мясное дерьмо

17:53 28 февраля

kayumy4

Вы уже Атлетику вдули на своем поле,вся страна на это смотрела,утырки так что молчите в одно место надеюсь догадываетесь в какое......

17:38 28 февраля

nik27772

халява не прокатила.............вдуем кс потом, на нормальном поле.

17:19 28 февраля

Уткин за Спартак

Стадион готов... Ну-ну. Только погода против...

17:13 28 февраля

Andru_15

ВОт пусть стадион с газоном и играют друг против друга в такой мороз!

17:13 28 февраля

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