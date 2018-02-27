22:32 27 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

"Крылья" - о Тихонове: "Одна легенда, два клуба"

Программка к матчу "Крылья Советов" - "Спартак". Фото ФК "Крылья Советов"
Программка к матчу "Крылья Советов" - "Спартак". Фото ФК "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов стал героем программки к четвертьфинальному матчу Кубка России между самарцами и "Спартаком". Под фотографией 47-летнего специалиста на обложке издания написано "Одна легенда, два клуба".

Тихонов провел за "Спартак" 265 матчей во всех турнирах с 1992 по 2000 год, а также в сезоне-2011/12. В футболке "Крыльев" полузащитник провел 147 игр за пять с половиной сезонов.

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" пройдет 28 февраля в Самаре. Начало – в 19.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?15889

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