Криворучко – в стартовом составе "СКА-Хабаровск" на матч против "Шинника"

Стали известны стартовые составы "СКА-Хабаровск" и "Шинника" на матч 1/4 финала Кубка России. Место в воротах хабаровской команды займет Александр Криворучко.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Тубич, Богаев, Карпов, Гришко, Никифоров, Савичев, Калинский, Самсонов, Кабутов, Карасев.

"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Магадиев, Щадин, Земсков, Нарылков, Камилов, Шайморданов, Самойлов, Низамутдинов.

Встреча между командами начнется в 11.00 по московскому времени.