"Краснодар" вышел в 1/8 финала Кубка России

"Краснодар" в гостевом матче 1/16 финала Кубка России победил "Спартак" из Нальчика – 2:0. Голами в этой встрече отметились Ари и Рикардо Лаборде. В 1/8 финала "Краснодар" сразится с победителем пары "Волгарь" – "Оренбург".
Кубок России
1/16 финала
"Спартак" (Нальчик) – "Краснодар" (Краснодар) – 0:2 (0:0)
"Спартак": Антипов, Кузнецов, Соблиров, Дашаев, Макоев, Мурачев, Каркаев, Мухаммад, Ахриев (Войнов, 62), Дроздов, Гугуев.
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Татаев, Гогличидзе (Лаборде, 76), Быстров, Торбинский, Петров, Окриашвили, Фомин (Газинский, 60), Моргунов (Жоаузинью, 67), Ари.
Предупреждения: Макоев, 18. Татаев, 23.
Голы: Ари, 48 (0:1). Лаборде, 87 (0:2).
Судья: Сухой (Люберцы).
21 сентября. Нальчик. Стадион "Спартак".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/
Можейко
Кононов умница. не надо гнать на него
19:56
shpasic
вы видели их предыдущего тренера-аутиста?) это не безволие?
19:45
Можейко
но в безволии упрекнуть их нельзя
19:41
Можейко
спарта была сильнее на том этапе. это футбол
19:40
sproper
кто бы не гавкал на Галицкого... Человек,создавший себя,создаёт новый кубанский футбол и душу отдаёт без компромиссно не нравмтся-покупайте не в Магните.. Дороже
19:39
shpasic
как они профессионально относятся ко всем турнирам мы видели весной со Спартой.
19:28
HAZELSAMARA
Судя по сетке Кубка России, ФК "Краснодар" вполне реально дойти до финала.
19:17
Platinum1991
Краснодар серьёзно подготовился к кубковой игре и не валял спартаковского и армейского дурака на поле! Как готовились, так и ПОБЕДИЛИ!!! Молодцы! По игре и результат и ЗАСЛУЖЕННАЯ победа! Поздравляем Краснодар с этим кубковым победным результатом! Желаем Краснодару не останавливаться на достигнутом - СМЕЛО и по футбольному УМЕЛО двигать ВПЕРЁД! Так играть и ПОБЕЖДАТЬ! Вперёд Краснодар! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
19:14
Можейко
единственная похоже команда, которая относится профессионально ко всем играм и турнирам! респект Галицкому!
19:14