18:57 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Краснодар" вышел в 1/8 финала Кубка России

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"Краснодар" в гостевом матче 1/16 финала Кубка России победил "Спартак" из Нальчика – 2:0. Голами в этой встрече отметились Ари и Рикардо Лаборде. В 1/8 финала "Краснодар" сразится с победителем пары "Волгарь" – "Оренбург".

Кубок России

1/16 финала

"Спартак" (Нальчик) – "Краснодар" (Краснодар) – 0:2 (0:0)

"Спартак": Антипов, Кузнецов, Соблиров, Дашаев, Макоев, Мурачев, Каркаев, Мухаммад, Ахриев (Войнов, 62), Дроздов, Гугуев.

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Татаев, Гогличидзе (Лаборде, 76), Быстров, Торбинский, Петров, Окриашвили, Фомин (Газинский, 60), Моргунов (Жоаузинью, 67), Ари.

Предупреждения: Макоев, 18. Татаев, 23.

Голы: Ари, 48 (0:1). Лаборде, 87 (0:2).

Судья: Сухой (Люберцы).

21 сентября. Нальчик. Стадион "Спартак".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Можейко

Кононов умница. не надо гнать на него

19:56

shpasic

вы видели их предыдущего тренера-аутиста?) это не безволие?

19:45

Можейко

но в безволии упрекнуть их нельзя

19:41

Можейко

спарта была сильнее на том этапе. это футбол

19:40

sproper

кто бы не гавкал на Галицкого... Человек,создавший себя,создаёт новый кубанский футбол и душу отдаёт без компромиссно не нравмтся-покупайте не в Магните.. Дороже

19:39

shpasic

как они профессионально относятся ко всем турнирам мы видели весной со Спартой.

19:28

HAZELSAMARA

Судя по сетке Кубка России, ФК "Краснодар" вполне реально дойти до финала.

19:17

Platinum1991

Краснодар серьёзно подготовился к кубковой игре и не валял спартаковского и армейского дурака на поле! Как готовились, так и ПОБЕДИЛИ!!! Молодцы! По игре и результат и ЗАСЛУЖЕННАЯ победа! Поздравляем Краснодар с этим кубковым победным результатом! Желаем Краснодару не останавливаться на достигнутом - СМЕЛО и по футбольному УМЕЛО двигать ВПЕРЁД! Так играть и ПОБЕЖДАТЬ! Вперёд Краснодар! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!

19:14

Можейко

единственная похоже команда, которая относится профессионально ко всем играм и турнирам! респект Галицкому!

19:14

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ