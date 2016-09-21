"Краснодар" вышел в 1/8 финала Кубка России

"Краснодар" в гостевом матче 1/16 финала Кубка России победил "Спартак" из Нальчика – 2:0. Голами в этой встрече отметились Ари и Рикардо Лаборде. В 1/8 финала "Краснодар" сразится с победителем пары "Волгарь" – "Оренбург".

Кубок России

1/16 финала

"Спартак" (Нальчик) – "Краснодар" (Краснодар) – 0:2 (0:0)

"Спартак": Антипов, Кузнецов, Соблиров, Дашаев, Макоев, Мурачев, Каркаев, Мухаммад, Ахриев (Войнов, 62), Дроздов, Гугуев.

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Татаев, Гогличидзе (Лаборде, 76), Быстров, Торбинский, Петров, Окриашвили, Фомин (Газинский, 60), Моргунов (Жоаузинью, 67), Ари.

Предупреждения: Макоев, 18. Татаев, 23.

Голы: Ари, 48 (0:1). Лаборде, 87 (0:2).

Судья: Сухой (Люберцы).

21 сентября. Нальчик. Стадион "Спартак".