"Краснодар" вырвал победу у "Крыльев" и вышел в четвертьфинал Олимп-Кубка России

"Краснодар" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Самарцы открыли счет на 54-й минуте встречи. На 77-й минуте Виктор Классон забил ответный мяч, в результате встреча перешла в дополнительное время. Во втором дополнительном тайме победный мяч провел 19-летний Иван Игнатьев принес победу кубанцам.

В 1/4 финала "Краснодар" сыграет с победителем матча "Ростов" - "Зенит".

Ранее в четвертьфиналы пробились "Оренбург", "Арсенал", "Локомотив", "Рубин" и "Урал". Игры 1/4 финала состоятся 5 декабря.

Олимп - Кубок России

1/8 финала

"Крылья Советов" (Самара) - "Краснодар" - 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Соболев, 54 (1:0). Классон, 76 (1:1). Игнатьев, 111 (1:2).

"Крылья Советов": Рыжиков, Тигиев, Рохель, Самарджич, Денисов (Зотов, 104), Мияйлович (Чочиев, 46), Башкиров, Антон, Яковлев (Ткачук, 83), Канунников, Соболев (Корниленко, 90).

"Краснодар": Сафонов, Марков, Фьолусон, Спаич (Мартынович, 106), Рамирес, Вандерсон Масиэл, Шишкин, Каборе (Газинский, 64), Уткин (Перейра, 70), Стоцкий (Классон, 67), Игнатьев.

Предупреждения: Соболев, 40. Мияйлович, 44. Стоцкий, 47. Спаич, 68.

Судьи: Казарцев. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Богач (Люберцы).

1 ноября. Самара. Стадион "Самара Арена". 11093 зрителя.