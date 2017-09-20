"Краснодар", "Уфа" и еще шесть клубов получили права на трансляцию матчей Кубка России

Восемь клубов получили права на трансляцию матчей Кубка России. Команды оставят за собой право выбрать, на какой из площадок будет осуществляться трансляция игр, - сообщает "Матч ТВ". Это может быть как сайт клуба, так и официальные страницы команд в социальных сетях или каналы в YouTube. В список команд, которые получили такое право, вошли "Тюмень", "Томь", "Краснодар", "Олимпиец", "Уфа", "Луч-Энергия", "Факел" и "Шинник".

Таким образом, болельщики указанных выше клубов смогут посмотреть матчи Кубка России в интернете:

20 сентября

"Луч-Энергия" - "Анжи". Начало - 12.00 по московскому времени.

"Шинник" - "Урал". Начало - 15.00.

"Томь" - "Краснодар". Начало - 15.00.

"Тюмень" - "Тосно". Начало - 17.00.

21 сентября

"Олимпиец" - "Уфа". Начало - 18.00.

"Факел" - "Амкар". Начало - 19.00.

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