"Краснодар" победил "Авангард"

"Краснодар" обыграл "Авангард" в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России (2:0). Голами в составе "быков" отметились защитники Николай Марков и Роман Шишкин.

"Краснодар" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России сыграет с победителем пары "Тамбов" - "Крылья Советов".

Отметим, что "Авангард" в прошлом году стал финалистом этого турнира.

Олимп - Кубок России

1/16 финала

"Авангард К" (Курск) - "Краснодар" - 0:2 (0:1)

Голы: Марков, 9 (0:1). Шишкин, 65 (0:2).

"Авангард К" (Курск): Чагров, Багаев, Дашаев, Гоцук, Никитин, Стеклов (Руденко, 87), Акбашев, Альшин, Земсков (Касьян, 67), Батютин (Федчук, 61), Трошечкин.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Марков (Катрич, 57), Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Мамаев, Каборе (Газинский, 68), Стоцкий, Куэва, Классон (Сулейманов, 46).

Предупреждения: Трошечкин, 48. Катрич, 83. Багаев, 90+2.

Судьи: Васильев (Ижевск). Елеференко (Москва), Петросян (Бронницы).

27 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

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