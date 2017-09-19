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17:54 | Футбол — Кубок России

"Краснодар" отправит видеогруппу в Томск, чтобы провести прямую трансляцию матча с "Томью"

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"Краснодар" на своем официальном сайте сообщил о планах провести прямую трансляцию матча 1/16 финала Кубка России с "Томью". Встреча пройдет в Томске в среду, 20 сентября.

Приводим сообщение "Краснодара":

Всеми правами на телевизионную трансляцию матчей Кубка России-2017/18 обладает ООО "Национальный спортивный телеканал" ("Матч ТВ"). По независящим от нас причинам он не планирует транслировать игру "Томь" – "Краснодар" ни на одном из каналов своей системы.

Ввиду этого ФК "Краснодар" отправляет в Томск свою видеогруппу с полупрофессиональным телевизионным оборудованием для обеспечения прямой трансляции матча посредством сети интернет на официальном сайте клуба и клубном канале YouTube. Заранее приносим извинения за возможные технические проблемы во время трансляции. Приглашаем вас к экранам мониторов 20 сентября в 14.55 по московскому времени.

 

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=129970

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Valdemarson

Тинка и тут накосячила.

18:16