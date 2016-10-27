"Краснодар" обыграл "Оренбург" и сыграет с "Уралом" в четвертьфинале Кубка России

"Краснодар" на своем поле нанес поражение "Оренбургу" в матче 1/8 финала Кубка России – 3:2. Краснодарцы по ходу матча дважды уступали в счете, однако смогли вырвать победу в дополнительное время. Дублем в составе "быков"отметился Андреас Гранквист. "Оренбург" доигрывал матч в меньшинстве после удаления Ойеволе.
В четвертьфинале "Краснодар" сыграет с "Уралом".
Кубок России
1/8 финала
"Краснодар" - "Оренбург" - 3:2 д.в. (0:0, 2:2, 1:0)
Голы: Бреев, 55 (0:1). Гранквист, 57 (1:1). Ойеволе, 59 (1:2). Измайлов, 67 (2:2). Гранквист, 100 (3:2).
"Краснодар": Синицын, Калешин, Гранквист, Мартынович, Петров, Лаборде (Окриашвили, 89), Измайлов, Газинский, Подберезкин (Каборе, 59), Мамаев (Ахмедов, 17), Ари.
"Оренбург": Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Делькин, 93), Афонин, Ефремов, Бреев, Бамба (Нехайчик, 46), Воробьев (Померко, 86).
Предупреждения: Бамба, 26. Афонин, 27. Воробьев, 60. Андреев, 62. Бреев, 65. Ойеволе, 70. Каборе, 75. Измайлов, 97. Гранквист, 99. Малых, 103.
Удаление: Ойеволе 106.
Судья: Турбин (Москва).
27 октября. Краснодар. "Арена Краснодар".
Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"
Сетка Кубка России
Коновалов
Дузер Судьи просто ОТСТОЙ и пенальти не поставили и игрока не удалили,может и в правду зарубежных приглашать? 21:46---------- у тебя хоть ОДНА ИЗВИЛИНА правильно работает, шарикоф)))
22:08
Дузер
МачоМэн Так судьи за работу деньги получают и не малые.Хорошо,что их ошибка не привела к вылету Краснодара,а если бы Краснодар проиграл?Пенальти не поставил,игрока не удалил!!!В матче анжи-зенит наоборот увидел того чего нет,удалил вратаря,а должен был наказывать нападающего за симуляцию.
22:07
Коновалов
МачоМэн судьи косячат в каждой игре ну что за идиоты! поймите скорости в футболе возросли и судьи уже не успевают уследить за всем - нужны видеоповторы. 22:03---------- никаких видеоповторов !!!
22:07
МачоМэн
судьи косячат в каждой игре ну что за идиоты! поймите скорости в футболе возросли и судьи уже не успевают уследить за всем - нужны видеоповторы.
22:03
dv2205
судья и матч замечательные а поле супер
21:57
Дузер
Судьи просто ОТСТОЙ и пенальти не поставили и игрока не удалили,может и в правду зарубежных приглашать?
21:46
streletc1783
измайлова в сборную.быки-локо ,зениту на три турнира сил не хватит-это игроки всегда сами решают-не пошло и сдулись,в контрактах видимо так всё прописано что вся команда скопом выставила приоритеты.
21:45
SSergey
Сегодня не день газпрома, две команды отцепились, Оренбург правда по достойней проиграл. Краснодар с победой и выходом в четвертьфинал.
21:39
МачоМэн
Измайлов просто мегахорош! Не его вина, что деревянный окриашвили и всегда падающий ари свои моменты запарывают
21:37
Versus67
Хорошо поборолись.
21:34