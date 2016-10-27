21:30 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Краснодар" обыграл "Оренбург" и сыграет с "Уралом" в четвертьфинале Кубка России

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"Краснодар" на своем поле нанес поражение "Оренбургу" в матче 1/8 финала Кубка России – 3:2. Краснодарцы по ходу матча дважды уступали в счете, однако смогли вырвать победу в дополнительное время. Дублем в составе "быков"отметился Андреас Гранквист. "Оренбург" доигрывал матч в меньшинстве после удаления Ойеволе.

В четвертьфинале "Краснодар" сыграет с "Уралом".

Кубок России

1/8 финала

"Краснодар" - "Оренбург" - 3:2 д.в. (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Бреев, 55 (0:1). Гранквист, 57 (1:1). Ойеволе, 59 (1:2). Измайлов, 67 (2:2). Гранквист, 100 (3:2).

"Краснодар": Синицын, Калешин, Гранквист, Мартынович, Петров, Лаборде (Окриашвили, 89), Измайлов, Газинский, Подберезкин (Каборе, 59), Мамаев (Ахмедов, 17), Ари.

"Оренбург": Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Делькин, 93), Афонин, Ефремов, Бреев, Бамба (Нехайчик, 46), Воробьев (Померко, 86).

Предупреждения: Бамба, 26. Афонин, 27. Воробьев, 60. Андреев, 62. Бреев, 65. Ойеволе, 70. Каборе, 75. Измайлов, 97. Гранквист, 99. Малых, 103.

Удаление: Ойеволе 106.

Судья: Турбин (Москва).

27 октября. Краснодар. "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"
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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Коновалов

Дузер Судьи просто ОТСТОЙ и пенальти не поставили и игрока не удалили,может и в правду зарубежных приглашать? 21:46---------- у тебя хоть ОДНА ИЗВИЛИНА правильно работает, шарикоф)))

22:08

Дузер

МачоМэн Так судьи за работу деньги получают и не малые.Хорошо,что их ошибка не привела к вылету Краснодара,а если бы Краснодар проиграл?Пенальти не поставил,игрока не удалил!!!В матче анжи-зенит наоборот увидел того чего нет,удалил вратаря,а должен был наказывать нападающего за симуляцию.

22:07

Коновалов

МачоМэн судьи косячат в каждой игре ну что за идиоты! поймите скорости в футболе возросли и судьи уже не успевают уследить за всем - нужны видеоповторы. 22:03---------- никаких видеоповторов !!!

22:07

МачоМэн

судьи косячат в каждой игре ну что за идиоты! поймите скорости в футболе возросли и судьи уже не успевают уследить за всем - нужны видеоповторы.

22:03

dv2205

судья и матч замечательные а поле супер

21:57

Дузер

Судьи просто ОТСТОЙ и пенальти не поставили и игрока не удалили,может и в правду зарубежных приглашать?

21:46

streletc1783

измайлова в сборную.быки-локо ,зениту на три турнира сил не хватит-это игроки всегда сами решают-не пошло и сдулись,в контрактах видимо так всё прописано что вся команда скопом выставила приоритеты.

21:45

SSergey

Сегодня не день газпрома, две команды отцепились, Оренбург правда по достойней проиграл. Краснодар с победой и выходом в четвертьфинал.

21:39

МачоМэн

Измайлов просто мегахорош! Не его вина, что деревянный окриашвили и всегда падающий ари свои моменты запарывают

21:37

Versus67

Хорошо поборолись.

21:34

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ