"Краснодар" обыграл "Оренбург" и сыграет с "Уралом" в четвертьфинале Кубка России

"Краснодар" на своем поле нанес поражение "Оренбургу" в матче 1/8 финала Кубка России – 3:2. Краснодарцы по ходу матча дважды уступали в счете, однако смогли вырвать победу в дополнительное время. Дублем в составе "быков"отметился Андреас Гранквист. "Оренбург" доигрывал матч в меньшинстве после удаления Ойеволе.

В четвертьфинале "Краснодар" сыграет с "Уралом".

Кубок России

1/8 финала

"Краснодар" - "Оренбург" - 3:2 д.в. (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Бреев, 55 (0:1). Гранквист, 57 (1:1). Ойеволе, 59 (1:2). Измайлов, 67 (2:2). Гранквист, 100 (3:2).

"Краснодар": Синицын, Калешин, Гранквист, Мартынович, Петров, Лаборде (Окриашвили, 89), Измайлов, Газинский, Подберезкин (Каборе, 59), Мамаев (Ахмедов, 17), Ари.

"Оренбург": Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Делькин, 93), Афонин, Ефремов, Бреев, Бамба (Нехайчик, 46), Воробьев (Померко, 86).

Предупреждения: Бамба, 26. Афонин, 27. Воробьев, 60. Андреев, 62. Бреев, 65. Ойеволе, 70. Каборе, 75. Измайлов, 97. Гранквист, 99. Малых, 103.

Удаление: Ойеволе 106.

Судья: Турбин (Москва).

27 октября. Краснодар. "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"

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