"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в Кубке. Полуфиналист определится в феврале

"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в первом четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России - 2:2. Краснодарцы к 31-й минуте вели в счете 2:0 - по голу забили Иван Игнатьев и Кристиан Куэва. В конце первого тайма Дмитрий Скопинцев сократил отставание, а на 89-й минуте Александр Гацкан сравнял счет.

Ответная игра в Ростове-на-Дону состоится в феврале. Матч намечен на 23 февраля.

Олимп - Кубок России

1/4 финала

Первый матч

"Краснодар" - "Ростов" - 2:2 (2:1)

Голы: Игнатьев, 17 (1:0). Куэва, 31 (2:0). Скопинцев, 40 (2:1). Гацкан, 89 (2:2).

"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Каборе, Газинский (Голубев, 46), Уткин (Сулейманов, 71), Куэва, Классон (Перейра, 70), Игнатьев.

"Ростов": Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Ингасон, Паршивлюк, Салетрос, Юсупов, Маер (Гацкан, 63), Скопинцев, Ионов (Зуев, 45+1), Кьяртанссон (Шомуродов, 78).

Предупреждения: Зуев, 56. Маер, 57.

Судьи: Турбин (Дмитров). Болотенков (Москва), Миневич (Смоленск).

5 декабря. Краснодар. Стадион "Краснодар".