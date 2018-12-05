Когда пройдут ответные четвертьфиналы Кубка. Это будет в феврале

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Олимп-Кубка России. Наиболее высокие шансы на выход в следующую стадию имеет тульский "Арсенал", который обыграл "Оренбург" со счетом 4:2 на выезде.

"Локомотив" в родных стенах победил "Рубин" - 1:0. "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью (2:2), как и "Спартак" с "Уралом" (1:1).

Ответные игры состоятся 23 и 24 февраля.

Олимп-Кубок России

1/4 финала

Ответные матчи

23 февраля

Казань. "Рубин" - "Локомотив". Первый матч - 0:1.

Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Краснодар". Первый матч - 2:2.

24 февраля

Екатеринбург. "Урал" - "Спартак". Первый матч - 1:1.

Тула. "Арсенал" - "Оренбург". Первый матч - 4:2.