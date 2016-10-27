Кержаков займет место в воротах "Зенита" в матче с "Анжи"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 1/8 финала Кубка России с "Анжи". С первых минут место в воротах питерской команды займет Михаил Кержаков. Стоит отметить отсутствие в стартовом составе Акселя Витселя и Александра Кокорина.

Матч "Анжи" – "Зенит" начнется в 18.00 по московскому времени.

"Зенит:" М. Кержаков, Анюков, Нету, Ломбертс, Жирков, Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу, Мак, Шатов, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Новосельцев, Чернов, Бавин, Могилевец, Витсель, А. Кержаков, Джорджевич, Кокорин, Гасилин.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"