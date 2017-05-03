КДК РФС запросит видео- и фотоматериалы по драке в матче "Урал" - "Локомотив"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что на данный момент комитет не получил документов по финальному матчу Кубка России "Урал" - "Локомотив" (0:2), в котором состоялась массовая драка с участием футболистов.

Напомним, что в концовке встречи между защитником Артемом Фидлером и полузащитником "Локо" Мануэлем Фернандешем произошла перепалка, которая переросла в потасовку. Главный арбитр встречи Алексей Николаев удалил по два футболиста каждой команды, а уже после матча Роман Павлюченко оскорбил Ари. По словам Григорьянца, все удаленные игроки могут быть вызваны на заседание КДК.

- В КДК не поступали документы по финальному матчу Кубка России. Мы ждем рапорт комиссара, протокол матча от судьи и рапорт инспектора. По всем правилам для подготовки рапорта инспектора допускается 48 часов с финального свистка, - сказал Григорьянц. - Мы будем запрашивать видео- и фотоматериалы. Будем определяться с вызовами футболистов на заседание комитета, а также представителей клубов. (Сергей АСТАХОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал"