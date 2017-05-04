КДК РФС разберет драку в финале Кубка России 11 мая

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что заседание контрольно-дисциплинарной комиссии по поводу драки в финальном матче Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" (2:0) назначено на 11 мая в 14.00. На него будут приглашены четыре футболиста – Артем Фидлер и Эдгар Манучарян из екатеринбургской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан из "Локо". Все они получили красные карточки за кулачный бой в конце встречи. Также на заседание приглашается главный арбитр встречи Алексей Николаев и комиссар Сергей Куликов, сообщил глава. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

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Дисквалификации в матче "Локомотив" – "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России