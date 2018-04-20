КДК РФС рассмотрит уханье на матче "Спартак" – "Тосно" 25 апреля

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит полуфинальные матчи Кубка России на следующем заседании в среду. Основное время полуфинальной встречи "Спартак" – "Тосно" завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти оказалась сильнее команда из Ленинградской области – 5:4. В данный момент РФС изучает эпизод, который случился в серии пенальти, когда спартаковская трибуна ухала в адрес Нуну Роши в момент исполнения решающего 11-метрового в послематчевой серии.
Как рассказал "СЭ" офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин, данный эпизод, возможно, будет рассмотрен на заседании КДК.
– Ожидаем сегодня документы по Кубку России, – сказал Григорьянц. – Поэтому рассматривать их будем в среду.
В финале Кубка России "Тосно" встретится с курским "Авангардом", который победил "Шинник" (1:0) во втором полуфинале. Встреча состоится в Волгограде 9 мая. (Павел ГУРЕВИЧ)
Дмитрий Парфенов: "Уханий Нуну Роше не слышал" //
Алексей Смертин – об уханье на матче "Спартак" – "Тосно": "Наблюдатели передали все материалы"
Пиитерец
Когда захватывает дух/Кричит с трибун болельщик "Ух!"/ Когда же кривизна в ногах/ С трибун кричит болельщик "Нах!".
19:13 20 апреля
Flamenco
Зачем комедию ломать! Просто отловить тех, кто из себя корчил обезьяну, и в зоопарк в качестве доказательств того, что и вроде как разумные двуногие могут обратно превратится в обезьян! Пускай там в клетке сидят пожизненно совместно с приматами)))
16:07 20 апреля
ЗлобныйЖиртрест
Кабан_екб один раз посадят - будут как миленькие сидеть на своих местах.
14:33 20 апреля
Кабан_екб
ddf///Сразу видно как человек далёк от поддержки команды на стадионе!!! На фанке никто, ни когда не занимает места согласно купленным билетам
14:30 20 апреля
ЗлобныйЖиртрест
Сажать в тюрьму таких уродов надо. Дикари
14:27 20 апреля
ddf
Что там рассматривать, посмотрели камеры, сверили с билетами, задержали и посадили ублюдков.
14:18 20 апреля
баламошка
Несвин Странное решение./////////С.аное решение - это ты. Ошибка природы, которая явно промахнулась с твоим появлением)
14:10 20 апреля
баламошка
Несвин/////////Немытая мартышка, иди Передасу защеканку приготовь.
14:09 20 апреля
баламошка
КДК выгодны ухающие трибуны, а не нормальное людское поведение, поэтому РФС никак и не борется с этим. Только лясы точат из года в год. А за петарды, уханье и прочее КДК с превеликой радостью наказывает клубы и сосёт с них бабки. С таким руководством у нас никогда не будет нормальных трибун, так как с них денег не поимеешь. Наш РФС - это и есть ходячая пропаганда расизма, нацизма, экстремизма и т.д.
14:07 20 апреля
Несвин
Странное решение. Зачем рассматривать уханье? А какие еще звуки могут издавать сидящие на трибунах обезьяны? Они же не могут по человечески разговаривать, только ухать и умеют.
14:05 20 апреля
Wild Weasel
Был на том матче - уханье, свист и прочий шум был во время выполнения пенальти всеми игроками Тосно... Почему, когда ухали и свистели Паше Погребняку - это нормально, а какому-то Роже - сразу рассизм... Толерасты, блин!
13:58 20 апреля
titan2313
Гоните Смертина, это второй Родченков, останемся без ЧМ и еврокубков, если этот тип будет продолжать писать кляузы!
13:54 20 апреля
Subulcus
КДК РФс надо разгонять и набирать новых... А данных дармоедов на Колыму лес валить
13:31 20 апреля
Тимурленг
Дисквалифицировать свинтусов как злостных и исключить из всех турниров...
13:30 20 апреля
serzheo
КДК рассмотрит уханье))) Какой-то мир кривых зеркал))) Алиса в стране чудес. Чем дальше мы вползаем в толерастный мир оуропы, тем сильнее чувство нереальности происходящего. Если бы можно было перенести сюда человека из 20-го века, он покрутил бы пальцем у виска со словами - "Вы че тут все, перепили?"
13:29 20 апреля