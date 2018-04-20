КДК РФС рассмотрит уханье на матче "Спартак" – "Тосно" 25 апреля

Глава КДК РФС Артур Григорьянц​ рассказал, что комитет рассмотрит полуфинальные матчи Кубка России на следующем заседании в среду. Основное время полуфинальной встречи "Спартак" – "Тосно" завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти оказалась сильнее команда из Ленинградской области – 5:4. В данный момент РФС изучает эпизод, который случился в серии пенальти, когда спартаковская трибуна ухала в адрес Нуну Роши в момент исполнения решающего 11-метрового в послематчевой серии.

Как рассказал "СЭ" офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин, данный эпизод, возможно, будет рассмотрен на заседании КДК.

– Ожидаем сегодня документы по Кубку России, – сказал Григорьянц. – Поэтому рассматривать их будем в среду.

В финале Кубка России "Тосно" встретится с курским "Авангардом", который победил "Шинник" (1:0) во втором полуфинале. Встреча состоится в Волгограде 9 мая. (Павел ГУРЕВИЧ)

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