13:20 20 апреля | Футбол — Олимп Кубок России

КДК РФС рассмотрит уханье на матче "Спартак" – "Тосно" 25 апреля

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц​ рассказал, что комитет рассмотрит полуфинальные матчи Кубка России на следующем заседании в среду. Основное время полуфинальной встречи "Спартак""Тосно" завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти оказалась сильнее команда из Ленинградской области – 5:4. В данный момент РФС изучает эпизод, который случился в серии пенальти, когда спартаковская трибуна ухала в адрес Нуну Роши в момент исполнения решающего 11-метрового в послематчевой серии.

Как рассказал "СЭ" офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин, данный эпизод, возможно, будет рассмотрен на заседании КДК.

– Ожидаем сегодня документы по Кубку России, – сказал Григорьянц. – Поэтому рассматривать их будем в среду.

В финале Кубка России "Тосно" встретится с курским "Авангардом", который победил "Шинник" (1:0) во втором полуфинале. Встреча состоится в Волгограде 9 мая. (Павел ГУРЕВИЧ)

Дмитрий Парфенов: "Уханий Нуну Роше не слышал" //
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Пиитерец

Когда захватывает дух/Кричит с трибун болельщик "Ух!"/ Когда же кривизна в ногах/ С трибун кричит болельщик "Нах!".

19:13 20 апреля

Flamenco

Зачем комедию ломать! Просто отловить тех, кто из себя корчил обезьяну, и в зоопарк в качестве доказательств того, что и вроде как разумные двуногие могут обратно превратится в обезьян! Пускай там в клетке сидят пожизненно совместно с приматами)))

16:07 20 апреля

ЗлобныйЖиртрест

Кабан_екб один раз посадят - будут как миленькие сидеть на своих местах.

14:33 20 апреля

Кабан_екб

ddf///Сразу видно как человек далёк от поддержки команды на стадионе!!! На фанке никто, ни когда не занимает места согласно купленным билетам

14:30 20 апреля

ЗлобныйЖиртрест

Сажать в тюрьму таких уродов надо. Дикари

14:27 20 апреля

ddf

Что там рассматривать, посмотрели камеры, сверили с билетами, задержали и посадили ублюдков.

14:18 20 апреля

баламошка

Несвин Странное решение./////////С.аное решение - это ты. Ошибка природы, которая явно промахнулась с твоим появлением)

14:10 20 апреля

баламошка

Несвин/////////Немытая мартышка, иди Передасу защеканку приготовь.

14:09 20 апреля

баламошка

КДК выгодны ухающие трибуны, а не нормальное людское поведение, поэтому РФС никак и не борется с этим. Только лясы точат из года в год. А за петарды, уханье и прочее КДК с превеликой радостью наказывает клубы и сосёт с них бабки. С таким руководством у нас никогда не будет нормальных трибун, так как с них денег не поимеешь. Наш РФС - это и есть ходячая пропаганда расизма, нацизма, экстремизма и т.д.

14:07 20 апреля

Несвин

Странное решение. Зачем рассматривать уханье? А какие еще звуки могут издавать сидящие на трибунах обезьяны? Они же не могут по человечески разговаривать, только ухать и умеют.

14:05 20 апреля

Wild Weasel

Был на том матче - уханье, свист и прочий шум был во время выполнения пенальти всеми игроками Тосно... Почему, когда ухали и свистели Паше Погребняку - это нормально, а какому-то Роже - сразу рассизм... Толерасты, блин!

13:58 20 апреля

titan2313

Гоните Смертина, это второй Родченков, останемся без ЧМ и еврокубков, если этот тип будет продолжать писать кляузы!

13:54 20 апреля

Subulcus

КДК РФс надо разгонять и набирать новых... А данных дармоедов на Колыму лес валить

13:31 20 апреля

Тимурленг

Дисквалифицировать свинтусов как злостных и исключить из всех турниров...

13:30 20 апреля

serzheo

КДК рассмотрит уханье))) Какой-то мир кривых зеркал))) Алиса в стране чудес. Чем дальше мы вползаем в толерастный мир оуропы, тем сильнее чувство нереальности происходящего. Если бы можно было перенести сюда человека из 20-го века, он покрутил бы пальцем у виска со словами - "Вы че тут все, перепили?"

13:29 20 апреля

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