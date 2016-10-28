18:30 | ФУТБОЛ — Кубок России

КДК не получал от "Зенита" просьбы отменить красную карточку Кержакову

0
0
0

Сегодня "СЭ" стало известно, что арбитр Владимир Москалев получил низкую оценку за работу на матче 1/4 финала Кубка России "Анжи""Зенит" (4:0). Во втором тайме судья удалил голкипера гостей Михаила Кержакова. Сегодня стало известно, что Москалев, ранее назначенный на матч премьер-лиги "Оренбург""Крылья Советов", заменен на Игоря Федотова.

– КДК не получал от "Зенита" просьбы отменить красную карточку Михаилу Кержакову, – сказал Григорьянц. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Зенит": разгром под свист судьи //
Москалев организовал скандал, удалив вратаря "Зенита" //
0:4 так "Зенит" не унижали 13 лет

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ