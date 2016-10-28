КДК не получал от "Зенита" просьбы отменить красную карточку Кержакову

Сегодня "СЭ" стало известно, что арбитр Владимир Москалев получил низкую оценку за работу на матче 1/4 финала Кубка России "Анжи" – "Зенит" (4:0). Во втором тайме судья удалил голкипера гостей Михаила Кержакова. Сегодня стало известно, что Москалев, ранее назначенный на матч премьер-лиги "Оренбург" – "Крылья Советов", заменен на Игоря Федотова.

– КДК не получал от "Зенита" просьбы отменить красную карточку Михаилу Кержакову, – сказал Григорьянц. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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