КДК может рассмотреть уханье болельщиков "Спартака" в матче с "Тосно"

КДК может рассмотреть поведение болельщиков "Спартака" в матче 1/2 финала Кубка России с "Тосно" в Москве (1:1, 4:5 – пенальти). РФС изучает эпизод, который случился в серии пенальти, когда спартаковская трибуна ухала Нуну Роше в момент исполнения решающего 11-метрового в послематчевой серии.
– На данный момент мы изучаем материалы, присланные нашей службой мониторинга, в частности скандирования, которые были слышны с фанатской трибуны "Спартака" после пенальти Нуну Роши. Итоги будут переданы в КДК на рассмотрение, – сказал по поводу поведения болельщиков красно-белых офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин.
В то же время в КДК пока не поступали протокол, в котором может быть отмечен этот эпизод.
– У нас пока нет протоколов матчей, поэтому в пятницу мы не планируем рассматривать встречи Кубка России, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. (Андрей СИЗЯКИН)
This is RACISM, Mr. Vitaly Mutko! Blatant racism by Spartak Moscow fans abusing Cape Verdean player Nuno Rocha by monkey chants just yesterday during Cup match and you bear personal responsibility for denying it again and again! pic.twitter.com/ZEusE7h2jD– CSKA Fans Against Racism (@WeAreCSKA11) 19 апреля 2018 г.
Zakhary
Позорище. Еще ЧМ собрались проводить
23:17 19 апреля
Mark deFossen77
Результат матча аннулировать,назначить переигровку! Болельщики и футболисты ФК Рубин,Уфа и Арсенал полностью согласны с выдвинутым предложением!)
20:07 19 апреля
голос из Санкт-Петербурга
Пора уже изгнать псевдонародную команду из Премьер лиги! А её болельщикам - не продавать билеты на выездные матчи!
18:17 19 апреля
SS-1525-Sergey
Не может, а должен и наказать очень строго и чтобы баблом не откупались.
17:22 19 апреля
titan2313
Гоните Смертина, пока Россию не выгнали из ФИФА! На каждом матче Спартака он слышит расистские выкрики, которые слышит только он. Он преднамеренно вредит всему нашему футболу!
16:54 19 апреля
ЗлобныйЖиртрест
Когда уже всех этих уродов со стадионов вышвырнут? Дикари, не понимающие, что по цвету кожи нельзя о людях судить и унижать за это. Я за уголовную ответственность для таких жлобов - только страну позорят.
16:45 19 апреля
alex-ls
у спартака полсостава черный, как они могут быть расистами? а нуну роша вообще из одной страны с зе луишем
16:40 19 апреля
Patisson
Все правильно, надо побыстрее кого-нибудь найти и отчитаться перед англикосами. Нас ведь интересует только правильное мнение Запада.
16:29 19 апреля
баламошка
Они в адрес КДК ухали.
16:19 19 апреля
ЛокоМотив
требую жестко наказывать ковыряющихся в носу,это оскорбляет длинноносых культурных деятелей
16:16 19 апреля
Millwall82
То не уханье, то недовольное хрюканье.
16:15 19 апреля
Кaраcик
Нет в России расизма и быть не может. Так уж исторически сложилось плюс менталитет наш таков. Русский человек может обозвать "лицо неевропеоидной расы" ветеринарно или еще как-нибудь бананово выразить свои эмоции, вот только расистской подоплеки здесь никогда не будет. Просто эмоции от футбола.
16:05 19 апреля
vialiy
Это они промесу ухали...
15:49 19 апреля
k_xenon
Смертин совсем с катушек съехал!!! Совсем на острове обЛАЙМился! Каждый воспринимает уханье в меру своей испорченности! Задолбал!!!
15:39 19 апреля
Prometheus1983
Достали уже с этими уханьями!!!
15:26 19 апреля
old grumbler
Да вы что такое пишите - это же болельщики Спартака, они же против расизма в отношении своих игроков, а против игроков других команд они уже не так не терпимы к расовому оскорблению....
15:23 19 апреля