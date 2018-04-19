15:10 19 апреля | Футбол — Олимп Кубок России

КДК может рассмотреть уханье болельщиков "Спартака" в матче с "Тосно"

Среда. Москва. "Спартак" - "Тосно" - 1:1, пенальти - 4:5. Фанаты "Спартака" давили на Нуну Рошу в момент исполнения решающего 11-метрового удара по воротам Александра СЕЛИХОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Среда. Москва. "Спартак" - "Тосно" - 1:1, пенальти - 4:5. Фанаты "Спартака" давили на Нуну Рошу в момент исполнения решающего 11-метрового удара по воротам Александра СЕЛИХОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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КДК может рассмотреть поведение болельщиков "Спартака" в матче 1/2 финала Кубка России с "Тосно" в Москве (1:1, 4:5 – пенальти). РФС изучает эпизод, который случился в серии пенальти, когда спартаковская трибуна ухала Нуну Роше в момент исполнения решающего 11-метрового в послематчевой серии.

– На данный момент мы изучаем материалы, присланные нашей службой мониторинга, в частности скандирования, которые были слышны с фанатской трибуны "Спартака" после пенальти Нуну Роши. Итоги будут переданы в КДК на рассмотрение, – сказал по поводу поведения болельщиков красно-белых офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин.

В то же время в КДК пока не поступали протокол, в котором может быть отмечен этот эпизод.

– У нас пока нет протоколов матчей, поэтому в пятницу мы не планируем рассматривать встречи Кубка России, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. (Андрей СИЗЯКИН)

 

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Zakhary

Позорище. Еще ЧМ собрались проводить

23:17 19 апреля

Mark deFossen77

Результат матча аннулировать,назначить переигровку! Болельщики и футболисты ФК Рубин,Уфа и Арсенал полностью согласны с выдвинутым предложением!)

20:07 19 апреля

голос из Санкт-Петербурга

Пора уже изгнать псевдонародную команду из Премьер лиги! А её болельщикам - не продавать билеты на выездные матчи!

18:17 19 апреля

SS-1525-Sergey

Не может, а должен и наказать очень строго и чтобы баблом не откупались.

17:22 19 апреля

titan2313

Гоните Смертина, пока Россию не выгнали из ФИФА! На каждом матче Спартака он слышит расистские выкрики, которые слышит только он. Он преднамеренно вредит всему нашему футболу!

16:54 19 апреля

ЗлобныйЖиртрест

Когда уже всех этих уродов со стадионов вышвырнут? Дикари, не понимающие, что по цвету кожи нельзя о людях судить и унижать за это. Я за уголовную ответственность для таких жлобов - только страну позорят.

16:45 19 апреля

alex-ls

у спартака полсостава черный, как они могут быть расистами? а нуну роша вообще из одной страны с зе луишем

16:40 19 апреля

Patisson

Все правильно, надо побыстрее кого-нибудь найти и отчитаться перед англикосами. Нас ведь интересует только правильное мнение Запада.

16:29 19 апреля

баламошка

Они в адрес КДК ухали.

16:19 19 апреля

ЛокоМотив

требую жестко наказывать ковыряющихся в носу,это оскорбляет длинноносых культурных деятелей

16:16 19 апреля

Millwall82

То не уханье, то недовольное хрюканье.

16:15 19 апреля

Кaраcик

Нет в России расизма и быть не может. Так уж исторически сложилось плюс менталитет наш таков. Русский человек может обозвать "лицо неевропеоидной расы" ветеринарно или еще как-нибудь бананово выразить свои эмоции, вот только расистской подоплеки здесь никогда не будет. Просто эмоции от футбола.

16:05 19 апреля

vialiy

Это они промесу ухали...

15:49 19 апреля

k_xenon

Смертин совсем с катушек съехал!!! Совсем на острове обЛАЙМился! Каждый воспринимает уханье в меру своей испорченности! Задолбал!!!

15:39 19 апреля

Prometheus1983

Достали уже с этими уханьями!!!

15:26 19 апреля

old grumbler

Да вы что такое пишите - это же болельщики Спартака, они же против расизма в отношении своих игроков, а против игроков других команд они уже не так не терпимы к расовому оскорблению....

15:23 19 апреля

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