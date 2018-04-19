КДК может рассмотреть уханье болельщиков "Спартака" в матче с "Тосно"

КДК может рассмотреть поведение болельщиков "Спартака" в матче 1/2 финала Кубка России с "Тосно" в Москве (1:1, 4:5 – пенальти). РФС изучает эпизод, который случился в серии пенальти, когда спартаковская трибуна ухала Нуну Роше в момент исполнения решающего 11-метрового в послематчевой серии.

– На данный момент мы изучаем материалы, присланные нашей службой мониторинга, в частности скандирования, которые были слышны с фанатской трибуны "Спартака" после пенальти Нуну Роши. Итоги будут переданы в КДК на рассмотрение, – сказал по поводу поведения болельщиков красно-белых офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин.

В то же время в КДК пока не поступали протокол, в котором может быть отмечен этот эпизод.

– У нас пока нет протоколов матчей, поэтому в пятницу мы не планируем рассматривать встречи Кубка России, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. (Андрей СИЗЯКИН)