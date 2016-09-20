Каррера взял в Хабаровск 19 игроков

"Спартак" отправился в Хабаровск на матч 1/16 финала Кубка России против местного СКА, информирует официальный сайт красно-белых. Сегодня в 10:00 спартаковцы собрались на подмосковной базе в Тарасовке. Спустя полчаса они отправились на теоретическое занятие. А еще через тридцать минут – на тренировку, которая продлилась около часа. Вскоре после ее окончания команда выехала в аэропорт. В этом городе завтра в 12:00 по московскому времени начнется матч 1/16 финала Кубка России между СКА и "Спартаком".

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера включил в состав 19 игроков, которые будут готовиться к предстоящей встрече. Это вратари Артем Ребров, Сергей Песьяков, защитники Маурисиу, Денис Кутин, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Александр Пуцко, Дмитрий Комбаров, полузащитники Ромулу, Фернанду, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Александр Зуев, Ивелин Попов, нападающие Георгий Мелкадзе, Денис Давыдов и Зе Луиш.

Защитники Евгений Макеев, Андрей Ещенко, полузащитники Денис Глушаков и Лоренсо Мельгарехо восстанавливаются после травм. Все четверо трудятся в Тарасовке по индивидуальной программе.