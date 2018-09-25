Каррера взял Пантелеева на кубковый матч с "Черноморцем"

Стал известен состав делегации "Спартака" на матч 1/16 финала ОЛИМП - Кубка России против "Черноморца". Массимо Каррера взял на игру с новороссийским клубом Владислава Пантелеева, Сергея Еременко и Джано Ананидзе.

Красно-белые после утреннего теоретического занятия и тренировки на базе в Тарасовке отправились в Анапу.

Состав "Спартака":

Вратари: Александр Максименко и Артем Ребров;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович и Николай Рассказов;

Полузащитники: Джано Ананидзе, Сергей Еременко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернанду и Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луиз Адриану и Сильванус Нимели.

В Москве остались Александр Самедов, Георгий Джикия, Педро Роша, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин и Ивелин Попов.

Матч "Черноморец"– "Спартак" пройдет завтра, 26 сентября в Новороссийске и начнется в 18:30 по московскому времени.

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