Каррера взял Пантелеева на кубковый матч с "Черноморцем"

Стал известен состав делегации "Спартака" на матч 1/16 финала ОЛИМП - Кубка России против "Черноморца". Массимо Каррера взял на игру с новороссийским клубом Владислава Пантелеева, Сергея Еременко и Джано Ананидзе.
Красно-белые после утреннего теоретического занятия и тренировки на базе в Тарасовке отправились в Анапу.
Состав "Спартака":
Вратари: Александр Максименко и Артем Ребров;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович и Николай Рассказов;
Полузащитники: Джано Ананидзе, Сергей Еременко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернанду и Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луиз Адриану и Сильванус Нимели.
В Москве остались Александр Самедов, Георгий Джикия, Педро Роша, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин и Ивелин Попов.
Матч "Черноморец"– "Спартак" пройдет завтра, 26 сентября в Новороссийске и начнется в 18:30 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-09-25-v_novorossiysk_letyat_19_igrokov/