Каррера рассказал о травме Петковича

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Черноморца" (1:0) заявил, что защитник Марко Петкович получил повреждение колена. Петковича унесли с поля на носилках на 9-й минуте встречи.

- С Петковичем, кажется, ничего серьезного, - приводит слова Карреры официальный сайт "Спартака". - Но посмотрим. У него что-то с коленом. У нас вообще какое-то проклятие, центральные защитники часто получают травмы. И физическая подготовка тут ни при чем.

"Спартак" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России сыграет против "Анжи".

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