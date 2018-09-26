21:31 | Футбол — Олимп - Кубок России

Каррера рассказал о травме Петковича

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Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера после матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Черноморца" (1:0) заявил, что защитник Марко Петкович получил повреждение колена. Петковича унесли с поля на носилках на 9-й минуте встречи.

- С Петковичем, кажется, ничего серьезного, - приводит слова Карреры официальный сайт "Спартака". - Но посмотрим. У него что-то с коленом. У нас вообще какое-то проклятие, центральные защитники часто получают травмы. И физическая подготовка тут ни при чем.

"Спартак" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России сыграет против "Анжи".

Черноморец Н - Спартак

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-09-26-massimo_karrera_ya_znal_chto_legkoy_progulki_ne_budet/

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
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